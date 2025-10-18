Trong quý III/2025, lưu lượng khách tham quan, mua sắm tại các trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự đổi mới trong chiến lược vận hành của mô hình bán lẻ vật lý tích hợp.

Lượng khách tới trung tâm thương mại tăng

Theo bà Trần Phạm Phương Quyên - Quản lý cấp cao, Bộ phận Cho thuê bán lẻ, Savills Việt Nam, người tiêu dùng toàn cầu đang quay trở lại với cửa hàng như một điểm đến mua sắm - trải nghiệm - tương tác. Tại TP. Hồ Chí Minh, các trung tâm thương mại (TTTM) đang tận dụng hiệu quả công cụ đa dạng hóa sự kiện để duy trì và gia tăng sức hút.

Các TTTM đang tận dụng hiệu quả công cụ đa dạng hóa sự kiện để gia tăng sức hút. Ảnh minh hoạ.

Các sự kiện như trang trí theo mùa lễ hội (chào hè, tựu trường, Trung thu), workshop cho gia đình và trẻ em, hay các sự kiện triển lãm và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, đã thu hút thêm lượng khách hàng đến tham quan, chụp hình và giao lưu.

Điển hình là sự kiện The Monsters Wacky Mart của nhãn hàng Pop Mart tại sảnh chính Thiso Mall Sala trong tháng 9/2025. Sự kiện này không chỉ mang đến diện mạo mới mẻ cho TTTM, mà còn là cơ hội để nhãn hàng tương tác trực tiếp, đồng thời giúp củng cố lượng khách hàng mục tiêu đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng lân cận. Đây là công cụ hiệu quả mà các chủ đầu tư đang vận dụng thường xuyên và ở quy mô toàn diện để duy trì sức hút, tạo sự khác biệt so với các TTTM khác.

Dữ liệu quý III/2025 cho thấy, lượng khách tham quan có sự phân hóa rõ rệt theo "tuổi đời" của TTTM tại TP. Hồ Chí Minh. Các TTTM mới khai trương 1 - 3 năm, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách ấn tượng 35 - 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, những TTTM đã hoạt động lâu năm và có vị thế vững chắc, lưu lượng khách tăng trưởng thấp hơn, đạt 15 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này có được nhờ vào các nỗ lực nội tại như cải thiện không gian mua sắm, đón các thương hiệu mới, chương trình chăm sóc khách hàng VIP, cùng với các yếu tố vĩ mô như lượng khách quốc tế tăng và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Bán lẻ là "tài sản vận hành"

Bà Quyên cho rằng, sự tăng trưởng lưu lượng khách phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy đầu tư và vận hành: bán lẻ giờ đây được xem là một loại tài sản vận hành - nơi đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa vận hành, công nghệ, thương hiệu thuê và hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng. Các TTTM hiện đại cần được quản lý như một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

"Thị trường cho thuê bán lẻ trong vài năm tới sẽ dịch chuyển mạnh mẽ về chiều sâu tư vấn. Việc sử dụng dữ liệu, phân tích và công nghệ để lọc ra mặt bằng phù hợp nhất đang ngày càng trở nên quan trọng" - bà Quyên nhận định.

Các TTTM hiện đại cần được quản lý như một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Ảnh minh hoạ.

Hơn nữa, sự mở rộng của các nhãn hàng tại Việt Nam được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô thuận lợi về chi phí và lao động. Cụ thể, Báo cáo Chỉ số giá của Savills (Savills Property Price Index - SPPI) quý II/2025 chỉ ra, chi phí xây dựng duy trì sự ổn định. Lực lượng lao động Việt Nam trong quý II/2025 tăng 1%, đạt 53 triệu người, trong đó ngành dịch vụ (liên quan trực tiếp đến bán lẻ) ghi nhận mức tăng mạnh nhất (thêm 472.000 lao động), cho thấy nguồn cung nhân lực đang dồi dào và dịch chuyển tích cực để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhìn chung, khách hàng ngày càng có xu hướng lựa chọn đến TTTM để vui chơi, giải trí, ăn uống, mua sắm, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, bởi một điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu. Dự kiến, lưu lượng khách tới các TTTM tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gia tăng trong quý IV/2025 - khoảng thời gian có nhiều ngày lễ và sự kiện quan trọng cuối năm.