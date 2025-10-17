Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của tất cả các bên, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay và giai đoạn tới; thị trường vốn Việt Nam, hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, những ý kiến của các diễn giả và các quý vị đại biểu tại Hội nghị đã khẳng định sự cần thiết phải phát triển ngành quỹ đầu tư đầu tư chứng khoán, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các loại hình quỹ để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư gián tiếp đang phát huy hiệu quả thời gian qua.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đề xuất tại Hội nghị để hoàn thiện quy định pháp lý và tham mưu các chủ trương, chính sách lớn với Đảng, Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền” – Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Tập trung chiến lược cho phát triển các nhà đầu tư tổ chức

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu; quyết liệt triển khai nội dung Công điện số 192/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hiện đại, bền vững.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý hướng dẫn hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình hoạt động nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân. Tập trung chiến lược cho phát triển các nhà đầu tư tổ chức thông qua: mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư, các bộ chỉ số chứng khoán và sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư; đa dạng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho các công ty quản lý quỹ thành lập các quỹ đầu tư mới; và xem xét đề xuất chính sách thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư cần xây dựng và phát triển Chuẩn mực chung đạo đức nghề nghiệp của ngành. Đây sẽ là chuẩn mực cho các công ty quản lý quỹ trong việc tuân thủ quy định pháp luật, tự giám sát hoạt động, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề, thu hút hơn nữa và tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, ngành Chứng khoán tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút vốn đầu tư gián tiếp.

Cùng với đó, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch và bền vững.

“Tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp về quỹ đầu tư chứng khoán. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án đào tạo nhà đầu tư, nhằm phát huy mọi nguồn lực từ cơ quan quản lý đến các thành viên thị trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trên thị trường, giúp thay đổi thói quen tự đầu tư sang đầu tư thông qua quỹ đầu tư chuyên nghiệp, từ đầu cơ sang đầu tư dài hạn, ổn định” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Tại hội nghị hôm nay, tôi rất ấn tượng với một quỹ đầu tư đến từ Đài Loan khi đề xuất đưa kiến thức tài chính, đầu tư vào giảng dạy trong đào tạo phổ thông. Nếu được trang bị kiến thức đầu tư nền tảng thì vấn đề đào tạo nâng cao để nhà đầu tư tham gia thị trường thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp sẽ thuận lợi hơn nhiều” – Bộ trưởng chia sẻ.

Công ty quản lý quỹ cần tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng cho rằng, sự phát triển của ngành quỹ nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung cần có sự đồng hành tham gia của các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường tham gia chủ động, tích cực vào việc xây dựng các chính sách, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật để phát triển ngành quỹ và thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các đại biểu chia sẻ tại phiên thảo luận của Hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực của mình thông qua phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ, quản trị rủi ro tốt nhằm tăng hiệu suất đầu tư, phát huy vai trò là các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành quỹ.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và phát triển Chuẩn mực chung đạo đức nghề nghiệp của ngành. Đây sẽ là chuẩn mực cho các công ty quản lý quỹ trong việc tuân thủ quy định pháp luật, tự giám sát hoạt động, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề, thu hút hơn nữa và tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay và giai đoạn tới; thị trường vốn Việt Nam, hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trưởng” – Bộ trưởng cho hay./.