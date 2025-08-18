Giá vàng hôm nay (18/8): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức cao

Sáng nay, giá vàng thế giới gần như không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 18/8. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức cao. Khảo sát vàng hàng tuần cho thấy, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan về đà tăng giá vàng vào tuần mới.

Sáng 18/8, giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:37:33 sáng 18/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.335,06 USD/oune, giảm 2,38 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,07% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 104,880 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 18/8, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng 17/8.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 122,7 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia Phố Wall dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, trong khi đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn tin rằng giá vàng có thể tăng trong tuần tới.

Tuần này, 10 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Giới chuyên gia Phố Wall tiếp tục tỏ ra phân vân sau một tuần giao dịch lình xình: chỉ 1 người (10%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 1 người khác dự báo giá giảm, trong khi đa số áp đảo - 8 người, tương đương 80% - nhận định giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 183 phiếu bầu, với các nhà đầu tư cá nhân vẫn kiên định giữ quan điểm lạc quan. 115 người (63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 33 người (18%) dự báo giảm, còn lại 35 người (19%) cho rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang./.