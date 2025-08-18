Ngày 18/8: Giá thép và quặng sắt diễn biến trái chiều

Giá thép thanh và quặng sắt hợp đồng kỳ hạn diễn biến trái chiều khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường đang chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng hơn với xu hướng của giá. Trong nước, giá thép tiếp tục được doanh nghiệp niêm yết ở mức ổn định.

Sáng 18/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải giao dịch tại mốc 3.172 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 18/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,4% (13 Nhân dân tệ) lên mức 3.172 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,2% (1,5 Nhân dân tệ/tấn) về mức 791 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,1 USD về mức 101 USD/tấn.

Trước đó, giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 giảm 19 Nhân dân tệ, xuống mức 3.324 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc, giảm 1,27% xuống còn 774,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,83 USD/tấn), hợp đồng này đã giảm 1,34%.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 (SZZFU5) giảm 0,14% xuống còn 101,95 USD/tấn, ghi nhận mức giảm 0,2% trong tuần.

Theo các nhà phân tích của ANZ, việc sản lượng thép sụt giảm trong những tháng vừa qua đã cải thiện lợi nhuận của ngành, đưa biên lợi nhuận của các nhà máy thép trở lại mức dương và tạo điều kiện để giá quặng sắt duy trì ở mức cao hơn. ANZ nhận định, việc Bắc Kinh tiếp tục kiên định mục tiêu giảm công suất dư thừa có thể giúp xu hướng này được duy trì, góp phần hỗ trợ giá quặng sắt.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn DCE cũng giảm, với than cốc và than mỡ luyện cốc (DCJcv1) lần lượt giảm 0,45% và 0,03%.

Trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải, các chỉ số chuẩn thép đều giảm, thép thanh giảm 0,81%, thép cuộn cán nóng giảm 0,35%, thép dây (SWRcv1) giảm 0,7% và thép không gỉ giảm 0,69%.

Thị trường trong nước, giá ổn định tại 3 miền.

Tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 12.930 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.