Số hóa toàn diện công tác quản lý thuế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tiên phong chuyển đổi số

Chiều 8/9, Cục Thuế tổ chức Hội chợ Chuyển đổi số nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025).

Tham dự hội chợ có ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ phó Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo hiệp hội, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, các hãng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu khai mạc Hội chợ chuyển đổi số. Ảnh: TN

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, định hướng chuyển đổi số ngành Thuế giai đoạn 2025 - 2030 là một kế hoạch được xây dựng trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin; ngành Thuế đã trải qua hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin triển khai đồng bộ, trong tất cả các chức năng quản lý thuế từ đăng ký, kê khai, nộp, quản lý nghĩa vụ và hỗ trợ người nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong khuôn khổ Hội chợ Chuyển đổi số lần này, ngành Thuế cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tập đoàn, hãng, công ty công nghệ đang trưng bày các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Đây đều là những thành quả bước đầu quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, thể hiện tinh thần đồng hành của ngành Thuế cùng doanh nghiệp và người dân.

“Việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc đã cụ thể hóa, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đánh dấu những bước đột phá quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao” - Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết.

Tăng tính minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp

Theo lãnh đạo Cục Thuế, công tác chuyển đổi số ngành Thuế đã từng bước ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn Bigdata thông qua chia sẻ, kết nối dữ liệu với các bộ, ngành và các công cụ hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức mới (như trợ lý ảo, chatbot).

Nhờ những nỗ lực quyết liệt trong hiện đại hóa và chuyển đổi số, công tác quản lý thuế đã từng bước được số hóa toàn diện, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, khẳng định hình ảnh cơ quan quản lý thuế chuyên nghiệp - minh bạch - liêm chính - đổi mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Công ty Cổ phần Misa. Ảnh: TN

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng xác định, bước vào giai đoạn hiện nay, ngành đang đối mặt với những yêu cầu và thách thức rất lớn: Yêu cầu về công tác thu ngân sách nhà nước ngày càng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cân đối tài chính ngân sách quốc gia; sự tăng trưởng về số lượng người nộp thuế theo từng năm cũng như mở rộng về quy mô, phạm vi hoạt động của người nộp thuế.

Hiện nay cơ quan thuế đang quản lý hơn 1 triệu doanh nghiệp, hơn 3 trăm nghìn tổ chức, hơn 2 triệu cá nhân, hộ kinh doanh và hơn 80 triệu mã số thuế cá nhân.

Tại Hội chợ Chuyển đổi số, bên cạnh những ứng dụng của ngành Thuế, có sự xuất hiện của các sản phẩm đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 5 gian hàng của các hãng công nghệ lớn như: IBM, Microsoft, HP, Google, Dell… với các sản phẩm công nghệ xu hướng hiện nay như AI, Chatbot,… ngoài ra còn các sản phẩm về thiết bị phần cứng phục vụ công tác tại đơn vị như laptop, máy tính, máy in. Đây đều là những hãng công nghệ hàng đầu của thế giới và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai nhiều hệ thống về thuế không chỉ tại Việt Nam và còn trên toàn thế giới.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, từ thực tiễn đặt ra, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý thuế phải bắt kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, như kinh tế số phát triển bùng nổ, thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra những mô hình kinh doanh mới đòi hỏi cơ chế, chính sách quản lý thuế phù hợp đối với từng đối tượng người nộp thuế.

Đặc biệt, chủ trương tinh gọn bộ máy đặt ra yêu cầu về cải tổ nhân lực, phương thức quản lý; cùng với đó là áp lực hiện đại hóa quản lý thuế trong bối cảnh sự phát triển khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như trong nước. Những yếu tố này đòi hỏi ngành Thuế phải thay đổi toàn diện, nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa.

Trước bối cảnh đó, ngành Thuế xác định chuyển đổi số là giải pháp tổng thể, then chốt để đáp ứng những yêu cầu phát triển mới. Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi toàn diện từ phương thức quản lý đến ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Như vậy, đây không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hiện tại, mà quan trọng hơn là tái thiết kế toàn bộ quy trình nghiệp vụ của ngành theo mô hình mới theo định hướng: quản lý thuế theo đối tượng người nộp thuế kết hợp với quản lý theo chức năng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Điều này có nghĩa là mọi quy trình, dịch vụ thuế sẽ được thiết kế lại xoay quanh hành trình của người nộp thuế, tích hợp các chức năng nghiệp vụ (từ đăng ký, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đến thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế…) một cách thông minh và thông suốt.

Bên cạnh đó, không thể thiếu được việc tăng cường áp dụng quản lý rủi ro và sử dụng dữ liệu số để quản lý hiệu quả hơn và tăng tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Như vậy, chuyển đổi số sẽ là hành trình để cơ quan thuế hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, tăng tính minh bạch, công bằng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ của cơ quan thuế trong giai đoạn tiếp theo./.