Rà soát khung pháp lý về quy trình, thủ tục đối với dự án đầu tư xây dựng

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập đối với các dự án đầu tư xây dựng.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8312/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát khung pháp lý liên quan đến quy trình, thủ tục áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát, nghiên cứu đề xuất của Bộ Xây dựng tại Công văn số 8009/BXD-KTQLXD (ngày 7/8/2025) trong quá trình triển khai các dự án sửa đổi, bổ sung các luật: Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường bảo đảm nguyên tắc khả thi, hiệu quả, đúng thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3770/VPCP-CN ngày 29/4/2025; nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, trình ban hành các dự án luật.

Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quy trình, thủ tục, cơ chế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 7/8/2025, Bộ Xây dựng có báo cáo số 8009/BXD-KTQLXD gửi Thủ tướng Chính phủ về khung pháp lý liên quan đến quy trình, thủ tục, cơ chế đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, Bộ Xây dựng kiến nghị sửa đổi đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, đồng thời rà soát tiêu chí lựa chọn công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thuộc đối tượng kiểm tra của Hội đồng quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này. Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung này cùng với quá trình rà soát, sửa đổi Luật Xây dựng.

Liên quan đến việc rút ngắn thời gian thông báo thu hồi đất đối với dự án quan trọng quốc gia và việc tăng hạn mức sử dụng đất rừng, đất lúa theo mức tăng của tổng mức đầu tư theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu và đề xuất cụ thể nội dung khi triển khai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp (dự kiến trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10)./.