Ngày 6/9: Giá cao su đồng loạt tăng mạnh

Sau diễn biến trái chiều của phiên trước, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, giá cao su tăng mạnh tại sàn Thượng Hải (Trung Quốc), thị trường Nhật Bản, Thái Lan ... So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng (-1%), (+1%) và (+2%).

Trên thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 5/9, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,6% (245 nhân dân tệ) lên mức 15.210 nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,2% (0,17 baht) về mức 69,45 baht/kg.

Tương tự, thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,1% (3,4 yên) lên mức 326 yen/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản khép lại tuần này với mức tăng đáng kể, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung tiếp diễn do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất hàng đầu, theo Reuters.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 – được giao dịch sôi động nhất tăng 410 nhân dân tệ (tương đương 3,47%), lên mức 12.210 nhân dân tệ/tấn.

Một thương nhân tại Singapore cho biết, mưa lớn kéo dài ở các nước sản xuất chủ chốt đang làm gián đoạn nguồn cung, đẩy chi phí nguyên liệu tăng cao. Cơ quan khí tượng Thái Lan cũng cảnh báo về mưa lớn kèm nguy cơ lũ quét và ngập úng trong giai đoạn 5–7/9, làm tăng nỗi lo ảnh hưởng tới nguồn cung cao su.

Về nhu cầu, thị trường ô tô – lĩnh vực tiêu thụ lốp xe cao su lớn nhất có thể đón nhận tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản xuống còn 15% từ mức 27,5% trước đó. Hàn Quốc cũng đang chờ ký thỏa thuận tương tự để hạ mức thuế đối với ô tô xuống 15% từ 25%.

Thị trường trong nước

Cập nhật lúc 08:00:01 ngày 6/9 trên trang giacaphe.com, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không biến động, dao động từ 388 – 422 đồng/TSC tại Công ty MangYang.

Cụ thể, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 – 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 – 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.