Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 8/9. Mức giảm của các hợp đồng tương đối lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 8/9, các hợp đồng tương lai tiếp tục giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp với mức giảm từ 45 điểm trở lên. Đóng cửa phiên các hợp đồng tương lai giảm từ -45 điểm đến -51,9 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -38,26 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.800 điểm, giảm -45,1 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch mở rộng ở trạng thái âm với mức âm -7,22 điểm cho thấy sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức hơn 330 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 336.888 hợp đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 336.888 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 333.973 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp nhưng chỉ báo động lượng về vùng quá bán với cấu trúc thị trường đang trong pha hồi sau nhịp giảm từ 1.899 điểm nên kỳ vọng giá vẫn đang trong pha hồi phục. Do đó, kỳ vọng giá có thể xuất hiện nhịp hồi phục vào đầu phiên từ vùng 1.798 điểm và dao động trong vùng 1.798-1.830 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -38,26 điểm (-2,07%), kết phiên tại 1.807,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 815 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý kém lạc quan của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sẽ tăng cao./.