Chứng khoán phái sinh ngày 5/9: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 5/9. Mức giảm của các hợp đồng tương đối lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 5/9, các hợp đồng tương lai duy trì quán tính tăng đầu phiên, mặc dù vậy, áp lực chiếm ưu thế phần lớn sau đó khiến các hợp đồng giảm điểm mạnh. Đóng cửa phiên các hợp đồng tương lai giảm từ -23,3 điểm đến -38 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -38,11 điểm.

Phiên giao dịch cuối tuần phái sinh bất ngờ giảm điểm mạnh, tính từ đỉnh đi xuống đóng cửa đã giảm 53 điểm, chốt tuần phái sinh về 1.845,1 điểm giảm -15,9 điểm (-0,9%) so với tuần trước. Tuần giao dịch với xu thế giằng co đi ngang là chủ yếu với biên độ rộng.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.845,1 điểm, giảm -38 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này tương tự như mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch giữ ở trạng thái âm với mức âm -0,38 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức hơn 220 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 220.980 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 sau khi tìm đỉnh cao phái sinh đã không giữ được do lực chốt lời mạnh, dự kiến phiên giao dịch đầu tuần rung lắc sẽ tiếp diễn, vùng hỗ trợ 1.800 điểm được kỳ vọng sẽ trụ vững trong trường hợp tiếp tục giảm điểm mạnh.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -38,11 điểm (-2,02%), kết phiên tại 1.845,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 673 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý kém lạc quan của nhà đầu tư. Chỉ báo kỹ thuật tiếp tục suy yếu sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn vẫn hiện hữu./.