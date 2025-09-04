Chứng khoán phái sinh ngày 4/9: Các hợp đồng tương lai tăng điểm mạnh, thanh khoản không nhiều biến động

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai lấy lại đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 4/9. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng không nhiều biến động, gần như đi ngang so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 4/9, các hợp đồng tương lai giằng co trong phiên sáng nhưng hồi phục mạnh trong phiên chiều và đóng cửa ở vùng giá cao. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn, tương tự mức tăng của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +14,7 điểm đến +28,1 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +24 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.883,1 điểm, tăng +28,1 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp với mức âm -0,49 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh không có nhiều biến động và vẫn ghi nhận giữ ở mức cao với hơn 260 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 269.711 hợp đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh gần như đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 269.711 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 268.289 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tiếp tục được hỗ trợ ở khung ngày và đóng cửa trên vùng kháng cự 1.876 điểm. Cấu trúc cho thấy khả năng hợp đồng này sẽ còn quán tính tăng lên 1.888 - 1.890 điểm trong 1, 2 phiên tới. Đồng thời, giá cần không vi phạm đỉnh sóng 1 tương ứng 1.862 điểm trong các nhịp điều chỉnh để duy trì kịch bản tăng.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +24 điểm, kết phiên tại 1.883,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 569 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn lớn hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Chỉ số VN30-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 1.880 điểm. Bên cạnh đó, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn trong khi chỉ số tiếp tục bám sát dải trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn./.