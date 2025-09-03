Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 3/9. Mức giảm của các hợp đồng không quá lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 3/9, các hợp đồng tương lai tiếp tục giằng co tại vùng đỉnh cũ với lực bán chiếm ưu thế trong phiên sáng nhưng lực mua quay trở lại trong phiên chiều đã giúp các hợp đồng tương lai thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Đóng cửa phiên các hợp đồng tương lai giảm từ -3,3 điểm đến -8,4 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -5,79điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.855 điểm, giảm - 6 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch nới rộng ở trạng thái âm với mức âm -4,59 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức hơn 260 nghìn hợp đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 260.564 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 259.281 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo cây nến giảm thứ 2 liên tiếp nhưng bóng nến dưới dài cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện. Đồng thời, giá vẫn duy trì trên MA9 phiên nên khả năng những phiên tới hợp đồng này sẽ hướng lên lại vùng 1.869-1.873 điểm. Ngoài ra, ở khung 1 giờ, chỉ báo kỹ thuật đang cho mua trở lại và giá cũng được hỗ trợ tại MA20 tương ứng 1.842 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -5,79 điểm (-0,31%), kết phiên tại 1.859,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 559 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý có phần phân vân của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật tiếp tục suy yếu sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn vẫn hiện hữu./.