Chứng khoán phái sinh ngày 28/8: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai lấy lại đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 28/8. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 28/8, pcác hợp đồng tương lai tiếp tục rung lắc trong phiên nhưng vẫn duy trì được xu thế tăng. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn tương tự mức tăng của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +3,4 điểm đến +19,5 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +12,65 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.862,9 điểm, tăng +16,5 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch quay lại ở trạng thái dương với mức +1,7 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện và vẫn ghi nhận giữ ở mức cao với hơn 380 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 384.303 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo thanh Bar tăng cho thấy phe Long chiếm ưu thế. Điều này mở ra khả năng giá sẽ còn lên lại gần 1.870 điểm. Tuy nhiên, đồ thị giá đang tiềm ẩn mẫu hình 2 đỉnh tại 1.866-1.870 điểm. Kịch bản giá sẽ rung lắc mạnh và điều chỉnh từ 1.866 điểm được đánh giá cao hơn.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +12,65 điểm, kết phiên tại 1.861,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 548 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn lớn hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Chỉ số VN30-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 1.880 điểm. Bên cạnh đó, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn trong khi chỉ số tiếp tục bám sát dải trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn./.