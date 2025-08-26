Chứng khoán phái sinh ngày 26/8: Các hợp đồng tương lai tăng điểm mạnh, thanh khoản giảm nhẹ

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai lấy lại đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 26/8. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 26/8, các hợp đồng tương lai giảm nhẹ vào đầu phiên nhưng hồi phục trở lại và bứt phá mạnh trong suốt phiên giao dịch. Các hợp đồng đều đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự mức tăng của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +61,8 điểm đến +69 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +65,93 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.852 điểm, tăng +69 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch quay lại ở trạng thái dương với mức +2,95 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 377.606 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 375.289 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tăng trở lại và đang tiệm cận đỉnh cũ 1.865 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn ở khung 1 giờ cũng được chuyển lức mức tăng cho nên đà tăng có thể tiếp diễn lên ngưỡng 1.656 điểm. Đồng thời, giá có thể sẽ chưa thể bứt phá mạnh khỏi biên trên nên diễn biến rung lắc vẫn còn.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +53,6 điểm, kết phiên tại 1.849,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 610 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn lớn hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Chỉ số VN30-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 1.880 điểm. Bên cạnh đó, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn trong khi chỉ số tiếp tục bám sát dải trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn./.