Chứng khoán phái sinh ngày 25/8: Các hợp đồng tương lai tiếp tục giảm điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 25/8. Mức giảm của các hợp đồng tương đối lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch đầu tuần ngày 25/8, các hợp đồng tương bật tăng vào đầu phiên, nhưng dần giảm trở lại và duy trì xu hướng đi xuống trong suốt phiên giao dịch. Các hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm tương đối lớn, tương tự chỉ số cơ sở. Cụ thể, các hợp đồng tương lai giảm từ -22 điểm đến -28 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -30,09 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.783 điểm, giảm -22 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này ít hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp đáng kể với mức âm - 0,12 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức cao với hơn 380 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 387.583 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 đang tiếp tục đi xuống với đường chỉ số chênh lệch trên dưới đường trung bình động với khoảng cách nhất định (Envelope) cũng đang hướng xuống cho thấy xu hướng giảm đang khá rõ ràng. Chỉ báo đang lưỡng lự ở vùng quá bán cho thấy nhịp hồi phục ngắn trong phiên có thể xuất hiện lên vùng gần 1.800 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -30,09 điểm (-1,7%), kết phiên tại 1.783,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 714 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không mấy lạc quan.

Thêm vào đó, chỉ báo kĩ thuật đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo tiếp tục suy yếu và rơi khỏi vùng này trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ tăng cao./.