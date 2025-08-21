Chứng khoán phái sinh ngày 21/8: Các hợp đồng tương lai tăng điểm mạnh trong phiên đáo hạn, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm và đóng cửa trong sắc xanh trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên đáo hạn ngày 21/8. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng giảm so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 21/8, các hợp đồng tương lai diễn biến tích cực và tăng điểm mạnh trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng 8. Các hợp đồng đều đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự mức tăng của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +39,7 điểm đến +49,5 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +46,45 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.876,9 điểm, tăng +45,8 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này ít hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng ở trạng thái dương với mức +1,99 điểm.

Phiên này cũng là phiên hợp đồng 41I1F8000 đáo hạn và được tiếp nối bằng hợp đồng VN30F2509 từ hôm nay (21/8).

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm trong phiên đáo hạn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 324.647 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng 41I1F8000 đạt 270.252 hợp đồng. Khối lượng giao dịch hợp đồng VN30F2509 còn thấp với 53.949 hợp đồng, nhưng điều này là bình thường trong phiên đáo hạn.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 đồ thị giá tiếp tục tăng mạnh và đang mở rộng đà tăng ở sóng 3. Tâm lý đang hưng phấn trên thị trường phái sinh với vùng 1.850-1.855 điểm sẽ hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh. Khu vực 1.880-1.900 điểm là mục tiêu hướng tới trong các phiên tới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +46,45 điểm, kết phiên tại 1.874,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 787 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn lớn hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Hiện tại, chỉ số VN30-Index hướng vùng giá tâm lý tiếp theo 1.900 điểm. Bên cạnh đó, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn trong khi chỉ số tiếp tục bám sát dải trên. Điều này cho thấy triển vọng tích cực vẫn còn trong thời gian tới./.