Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 18/8. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở tăng điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 18/8, các hợp đồng tương lai giằng co và biến động hẹp hơn trong phiên hôm nay với biên độ từ 9 - 17 điểm ở các hợp đồng. Sau diễn biến chùn lại trong suốt phiên sáng, bước sang phiên chiều các hợp đồng tiếp tục giảm nhẹ nhưng dần hồi phục và giữ nhịp cho tới cuối phiên. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -0.5 điểm đến +3,6 điểm; chỉ số cơ sở tăng +3,12 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.780,5 điểm, giảm -0,5 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng này trái ngược với mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái âm với mức -5,87 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn giữ trên mốc 230 nghìn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 230.691 hợp đồng.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 230.691 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng 41I1F8000 đạt 226.354 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1F8000 tiếp tục kiểm định lại MA20 tương ứng 1.770 điểm lần thứ 2. Đồng thời, chỉ báo kỹ thuật đang tiếp tục cho tín hiệu điều chỉnh nhưng đang ở vùng hỗ trợ. Do đó, trong phiên tới, khả năng 41I1F8000 sẽ sớm quay trở lại đà tăng với cản gần nhất quanh 1.790 điểm và trong trường hợp tích cực thì đi lên lại 1.800-1.815 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +3,12 điểm, kết phiên tại 1.786,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 585 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm theo khối lượng có sự gia tăng và vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn tiếp tục tăng sau khi cho tín hiệu mua. Điều này cho thấy triển vọng tích cực vẫn đang hiện hữu./.