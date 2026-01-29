Lợi nhuận quý IV/2025 của KSB tăng 105% nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi

(TBTCO) - Trong quý IV/2025, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã Ck: KSB) ghi nhận doanh thu đạt 180,9 tỷ đồng, tăng 52% so với quý IV/2024. Đáng chú ý, lợi nhuận trong kỳ tăng trưởng đột biến, đạt hơn 40 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Một mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ do KSB khai thác chính. Ảnh: Kỳ Phương

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vừa chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu và lợi nhuận, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong quý IV/2025, KSB ghi nhận doanh thu đạt 180,9 tỷ đồng, tăng 52% so với quý IV/2024. Đáng chú ý, lợi nhuận trong kỳ tăng trưởng đột biến, đạt hơn 40 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý cuối năm đã tạo đà tích cực cho kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2025. Cụ thể, doanh thu cả năm 2025 của KSB đạt 710,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 401 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận năm 2025 đạt 154,6 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với năm 2024.

Lý giải về kết quả kinh doanh khả quan này, Ban lãnh đạo KSB cho biết, động lực chính đến từ nhu cầu tăng mạnh của thị trường đối với vật liệu xây dựng. Cụ thể, doanh thu từ mảng đá xây dựng năm 2025 đạt 538 tỷ đồng, doanh thu từ mảng bất động sản khu công nghiệp đạt khoảng 170,6 tỷ đồng.

Về hoạt động khai thác khoáng sản, KSB hiện đang khai thác các mỏ Tam Lập 3, Tân Mỹ và Thiện Tân 7. Trong đó, mỏ Tam Lập 3 với công suất 1,5 triệu m3 nguyên khối/năm đã đi vào khai thác và tăng trưởng ổn định, góp phần vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

Cụ thể, năm 2025, tổng sản lượng khai thác đá xây dựng của Công ty đạt 3,2 triệu m3, bao gồm: mỏ đá Tân Mỹ 2,2 triệu m3, Tam Lập 3 đóng góp 777 nghìn m3 và Thiện Tân 7 là 218 nghìn m3.

Đối với mảng bất động sản khu công nghiệp, KSB đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho phần mở rộng tại Khu công nghiệp Đất Cuốc. Đồng thời, Khu công nghiệp Hoa Lư đã hoàn tất thủ tục pháp lý và dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng trong thời gian tới. Công ty kỳ vọng tỷ trọng lợi nhuận từ mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2025, Hội đồng quản trị KSB đã trình và xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán thêm 114.443.703 cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1 với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 1.144 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để tái cơ cấu danh mục nợ vay, qua đó giảm chi phí tài chính và cải thiện cấu trúc vốn của công ty. Việc tối ưu nền tảng tài chính sẽ giúp KSB gia tăng nguồn lực cho các dự án khu công nghiệp và các mảng kinh doanh cốt lõi, phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới./.