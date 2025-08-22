Chứng khoán phái sinh ngày 22/8: Các hợp đồng tương lai giảm điểm mạnh, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 22/8. Mức giảm của các hợp đồng tương đối lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/8, các hợp đồng tương lai giảm ngay sau phiên mở cửa và tiếp tục lao dốc. Trong phiên xuất hiện các nhịp tăng nhưng giá sau đó nhanh chóng giảm trở lại. Các hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm tương đối lớn, tương tự chỉ số cơ sở. Cụ thể, các hợp đồng tương lai giảm từ -47,7 điểm đến -74,7 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -60,89 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.805 điểm, giảm -59,5 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này ít hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp với mức âm -9 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức cao với hơn 550 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 554.840 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 sau khi kiểm định lại 1.850 thì điều chỉnh mạnh trở lại tạo mẫu hình 2 đỉnh. Giá ở dưới 2 đường MA9 và MA cho thấy rủi ro điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn khi chi báo đang cho bán mạnh. Khu vực 1.790-1.798 điểm đang là hỗ trợ bên dưới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -60,89 điểm (-3,25%), kết phiên tại 1.814,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 987 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không mấy lạc quan.

Bên cạnh đó, chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.790 - 1.800 điểm trong bối cảnh chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang hình thành phân kỳ giá giảm. Nếu chỉ báo cho tín hiệu bán và VN30-Index giữ được vùng này trong các phiên tới, thì kịch bản không mấy lạc quan có thể xuất hiện trở lại./.