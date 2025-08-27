Chứng khoán phái sinh ngày 27/8: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 27/8. Mức giảm của các hợp đồng không quá lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 27/8, các hợp đồng tương lai duy trì quán tính tăng đầu phiên khi hình thành khoản trống tăng giá đầu phiên. Mặc dù vậy, áp lực chiếm ưu thế phần lớn thời gian khiến các hợp đồng giăng co giằng co mạnh. Đóng cửa phiên các hợp đồng tương lai giảm từ -2,8 điểm đến -5,6 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -0,5 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2509 đóng cửa tại 1.846,4 điểm, giảm -5,6 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch trở lại trạng thái âm với mức âm -2,15 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó và giữ ở mức cao với hơn 360 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 366.798 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo thanh giảm giá ở khung ngày và xác lập kháng cự tại 1.866 điểm. Điều này cho thấy áp lực bán đang xuất hiện tại vùng kháng cự cũ và vùng 1.853 - 1.858 điểm sẽ là kháng cự cho các nhịp hồi phục. Đồng thời, diễn biến phiên tiếp theo có thể sẽ quyết định xu hướng kế tiếp thanh giảm tiếp tục hình thành.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -0,5 điểm (-0,03%), kết phiên tại 1.848,55 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 684 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý có phần phân vân của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật tiếp tục suy yếu sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn vẫn hiện hữu./.