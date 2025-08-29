Chứng khoán phái sinh ngày 29/8: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 29/8. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở tăng điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 29/8, các hợp đồng tương lai giằng co và biến động hẹp hơn trong phiên hôm nay. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -1,9 điểm đến +1,4 điểm; chỉ số cơ sở tăng +4,18 điểm.

Phái sinh chốt tuần với đà tăng 3,1% tương đương 56 điểm lên 1.861 điểm với 3 phiên cuối tuần rung lắc giằng co mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4.400 hợp đồng trong tuần giao dịch.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.861 điểm, giảm -1,9 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng này trái ngược với mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái âm với mức -4,38 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 236.577 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 235.613 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 giảm điểm nhẹ cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn hiện hữu. Phiên giao dịch đầu tháng 9 có thể tiếp diễn xu thế giằng co khi phái sinh và cơ sở giao dịch ở vùng đỉnh.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +4,18 điểm, kết phiên tại 1.865,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 679 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm theo khối lượng giao dịch có sự trồi sụt thất thường trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý thiếu ổn định của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm sau khi cho tín hiệu bán trong vùng quá mua. Nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh giảm sẽ tăng cao./.