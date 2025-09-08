Quỹ mở khẳng định vai trò dẫn dắt trong bối cảnh thị trường tăng nóng và phân hóa

(TBTCO) - Tháng 8 chứng kiến VN-Index tăng gần 12% cùng thanh khoản kỷ lục. Trong bối cảnh phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, nhiều quỹ mở trên Fmarket vẫn ghi nhận lợi nhuận vượt trội, khẳng định lợi thế của dòng vốn chuyên nghiệp.

Dòng tiền tìm đến quỹ mở

Tiếp nối đà hưng phấn từ tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá trong tháng 8 với mức tăng 179,69 điểm, tương đương 11,96%, đưa VN-Index chốt tháng ở 1.682,21 điểm. Đây không chỉ là tháng tăng mạnh nhất trong hơn 7 năm rưỡi mà còn đánh dấu mức tăng tuyệt đối cao nhất kể từ tháng 1/2017. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 32,8%, vượt xa tổng thành quả của cả hai năm 2023 và 2024 cộng lại.

Sóng tăng lan tỏa đã mang lại hiệu suất vượt trội cho nhiều quỹ mở trên Fmarket – nền tảng phân phối quỹ mở hàng đầu Việt Nam. Hàng loạt quỹ ghi nhận mức sinh lời trong tháng 8 vượt cả chỉ số VN-Index, dẫn đầu là BVFED (+15,55%), VINACAPITAL-VEOF (+14,61%), MAGEF (+14,48%), UVEEF (+13,75%), KDEF (+13,14%), VINACAPITAL-VESAF (+12,91%), MAFEQI (+12,67%) và VINACAPITAL-VMEEF (+12,62%).

Điểm chung của các quỹ đạt hiệu suất cao là có tỷ trọng lớn cổ phiếu ngân hàng – nhóm cổ phiếu giữ vai trò dẫn dắt trong tháng qua. Theo danh mục tháng 7, BVFED phân bổ tới 45,55% danh mục vào ngân hàng, cùng với 10,15% vào vật liệu xây dựng (HPG) và gần 4% vào tiện ích. Tương tự, VINACAPITAL-VEOF nắm giữ 41,84% cổ phiếu ngân hàng, 7,37% HPG và phân bổ thêm vào bán lẻ (MWG), bất động sản (DXG).

Mức định giá VN-Index hiện ở P/E trailing khoảng 15,8 lần, tương đương trung bình 10 năm. Tuy nhiên, theo dự phóng, P/E chỉ khoảng 13,4 lần, thấp hơn nhiều so với các đỉnh trước (25,3 và 18 lần), cho thấy dư địa tăng trưởng còn rộng. Song, việc chọn cổ phiếu đơn lẻ ngày càng khó với nhà đầu tư cá nhân thiếu công cụ phân tích.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Ngoài ngân hàng, chứng khoán, nhóm cổ phiếu Vingroup hay Gelex tăng mạnh, thì nhiều ngành khác như xuất nhập khẩu, bất động sản chưa thể lấy lại mức đỉnh hồi tháng 4. Nếu loại bỏ các cổ phiếu vốn hóa lớn, thực tế VN-Index chỉ quanh mốc 1.500 điểm. Điều này lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư cá nhân dù chứng kiến thị trường bùng nổ nhưng lợi nhuận thực tế lại không tương xứng.

Chính vì vậy, quỹ mở đang được xem là giải pháp đầu tư hiệu quả và an toàn hơn cho nhà đầu tư cá nhân. Việc ủy thác danh mục cho các chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro từ việc lựa chọn sai cổ phiếu, đồng thời tận dụng tốt hơn các cơ hội khi thị trường biến động. Các quỹ chuyên nghiệp có chiến lược rõ ràng, linh hoạt cơ cấu danh mục và kiểm soát rủi ro, tạo lợi thế trong cả những giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Quỹ uy tín củng cố lợi thế dài hạn

Theo Công ty Quản lý Quỹ KIM Việt Nam, sau nhịp tăng nóng, thị trường có thể đối diện với một số nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực từ tỷ giá và lạm phát. Tuy vậy, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9/2025 cùng khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 đang là những yếu tố hỗ trợ quan trọng trong trung hạn.

Đại diện KIM Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh biến động, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược đầu tư dài hạn thông qua các quỹ uy tín, coi việc đầu tư như một hình thức “gửi tiết kiệm” đều đặn để tích lũy theo thời gian.

Thống kê từ Fmarket cho thấy, chỉ cần duy trì đầu tư vào bất kỳ quỹ cổ phiếu hoặc cân bằng nào trong 5 năm qua, nhà đầu tư đều có thể đạt mức sinh lời trên 12%/năm. Với những quỹ dẫn đầu, mức sinh lời còn có thể vượt 25%/năm.

Sau đợt điều chỉnh mạnh do biến động từ chính sách thuế quan của Mỹ hồi tháng 4, nhiều quỹ không chỉ phục hồi mà còn tăng hơn 50% nhờ chiến lược bám sát giá trị và tái cơ cấu kịp thời. Diễn biến này cho thấy ưu thế nổi bật của một danh mục được quản lý chuyên nghiệp – tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc thay vì chạy theo sóng ngắn hạn.

Chia sẻ về triển vọng thị trường, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA – Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital cho rằng, ba yếu tố cốt lõi bao gồm: triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi sẽ thu hút dòng vốn ngoại, tăng trưởng kinh tế – lợi nhuận doanh nghiệp duy trì bền vững, và chương trình “Đổi mới 2.0” thúc đẩy cải cách cơ cấu và quá trình phê duyệt các dự án hạ tầng, bất động sản. Những động lực này sẽ giúp Việt Nam trở thành một trong những câu chuyện đầu tư hấp dẫn nhất châu Á.

“Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ cả yếu tố vĩ mô lẫn vi mô, trong và ngoài nước do nền kinh tế có độ mở cao. Do đó, đây không phải nơi dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn, mà là mảnh đất của những chiến lược kỷ luật và bền vững” - bà Thu nhấn mạnh.

Hiện nhiều quỹ mở cổ phiếu đang có mức định giá thấp hơn P/E trung bình toàn thị trường, đồng thời tập trung vào nhóm doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng lợi nhuận từ 15 - 20% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2026, cao hơn mức trung bình thị trường (13 - 15%). Trong bối cảnh thị trường biến động nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực, chiến lược đầu tư đều đặn, kiên định với các quỹ chuyên nghiệp đang được giới phân tích đánh giá là lựa chọn hợp lý.