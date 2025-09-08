Ngày 8/9: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/9) duy trì ổn định. Hiện giá giao dịch ở mức 112.000 - 113.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay bình ổn.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 112.000 - 113.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 112.000 - 113.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 112.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 112.000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 9.200 đến 9.700 đồng/kg (tương ứng từ 7,5 đến 8%) so với tuần trước. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông và Gia Lai giảm 9.300 đồng/kg trong tuần qua. Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 9.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 9.700 đồng/kg.

Tính chung trong 8 tháng năm 2025, tổng lượng cà phê xuất khẩu đã đạt 1,14 triệu tấn. Điều đáng nói là kim ngạch thu về lên tới 6,5 tỷ USD, một con số kỷ lục. So với cùng kỳ năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu tăng 7,8% và kim ngạch tăng tới 61,1%.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.468 USD/tấn, giảm 10,7% (533 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 10,5% (506 USD/tấn), xuống mức 4.309 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,8% (11,3 US cent/pound) so với tuần trước, xuống mức 385,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,2% (12,5 US cent/pound), đạt 373,65 US cent/pound.

Giá tiêu bình ổn

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 150.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đã quay đầu giảm vào cuối tuần, xóa đi toàn bộ mức tăng đạt được trong những ngày đầu tuần. Tính chung cả tuần, chỉ có giá tiêu Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, xuống mức thấp nhất thị trường.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 1 tỷ 127,8 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lượng xuất khẩu lại giảm 9,4%. Nguyên nhân chính đến từ việc giá tiêu xuất khẩu bình quân tăng rất mạnh. Cụ thể, giá tiêu đen đạt 6.666 USD/tấn và giá tiêu trắng đạt 8.732 USD/tấn. Mức giá này đã tăng lần lượt 41,5% đối với tiêu đen và 38,0% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm 2024.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.086 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.