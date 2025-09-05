Giá cà phê hôm nay (5/9) đảo chiều tăng nhẹ. Hiện giá ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 114.600 - 115.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu điều chỉnh giảm sau nhiều phiên tăng mạnh.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 114.600 - 115.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng 300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.600 - 115.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg, hiện giao dịch ở mốc 115.100 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg ở mức giá 114.600 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ tính riêng tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu ước đạt 95.000 tấn cà phê, mang về 429,1 triệu USD. Tổng kết 8 tháng đầu năm, con số ấn tượng hơn nhiều với 1,2 triệu tấn được xuất khẩu, thu về 6,42 tỷ USD.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580 USD/tấn, một mức giá kỷ lục, tăng tới 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.610 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,43% (19 USD/tấn), ở mức 4.435 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,32% (1,25 US cent/pound), xuống mức 384 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,98% (3,65 US cent/pound), đạt 377,3 US cent/pound.

Giá tiêu điều chỉnh giảm

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm điều chỉnh giảm so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg hiện ở mức 153,000 đồng/kg; tại Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg hiện ở mức 151.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Đồng Nai giảm 2.000 đồng/kg ở mức 152.000 đồng/kg.

Sau một chuỗi ngày tăng giá liên tục, giá tiêu trong nước bắt đầu có điều chỉnh giảm. Dù giảm nhẹ, mức giá hiện tại vẫn đang được duy trì ở vùng cao so với cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy xu hướng thị trường vẫn còn khá tích cực. Với giá tiêu trung bình trên 152.000 đồng/kg, người trồng tiêu vẫn đang có được lợi nhuận ổn định, một tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm chịu cảnh giá thấp.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.093 USD/tấn (giảm 0,04%); giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ đạt 10.051 USD/tấn (giảm 0,03%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.650 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.