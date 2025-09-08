Ngày 8/9: Giá bạc giảm nhẹ

|Sáng 8/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,875 USD/oune.
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 8/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.628.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 7/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.307.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.341.000 đồng/lượng (bán ra), cũng ổn định so với phiên giao dịch sáng 7/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.319.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.346.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.307.000
|
1.341.000
|
1.309.000
|
1.346.000
|
|
1 kg
|
34.850.000
|
35.748.000
|
34.902.000
|
35.899.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.315.000
|
1.349.000
|
1.316.000
|
1.354.000
|
|
1 kg
|
35.056.000
|
35.960.000
|
35.098.000
|
36.111.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.579.000
|
1.628.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
42.106.561
|
43.413.225
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:57:03 sáng 8/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,875 USD/oune, giảm 0,115 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 7/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.079.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.084.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 3.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 7/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:57:03 sáng 8/9/2025
"Đồng USD và lợi suất trái phiếu cùng lao dốc. Điều này thường hỗ trợ bạc, nhưng lo ngại suy thoái khiến đà tăng bị kìm lại", ông James Hyerczyk - chuyên gia phân tích James Hyerczyk cho biết.
Vị chuyên gia nói thêm, thị trường còn lo ngại về nguy cơ trì trệ và lạm phát, khiến nhu cầu bạc công nghiệp suy giảm./.