Ngày 6/9: Giá thép và quặng sắt nhích tăng trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá thép và quặng sắt nhích tăng trong phiên giao dịch sáng nay khi đồng USD suy yếu, kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất hỗ trợ tâm lý đầu tư. Trong nước giá thép tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định, dao động 12.520 - 13.580 đồng/kg.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh trên sàn Thượng Hải đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 8 tuần qua.

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,4% (12 nhân dân tệ) lên mức 3.042 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,56% (4,5 nhân dân tệ) lên mức 807.5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,03 USD lên mức 104,84 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi lần lượt (+1,8%), (-1,1%) và (-3,8%).

Giá hợp đồng tương lai thép thanh trên sàn Thượng Hải đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 8 tuần qua. Động lực chính đến từ việc các nhà máy thép nối lại sản xuất sau khi phải cắt giảm công suất phục vụ lễ duyệt binh quân sự, theo Reuters.

Tuy vậy, mức phục hồi sản lượng vẫn thấp hơn kỳ vọng, khi thị trường dự đoán đà tăng mạnh hơn từ ngày 5/9. Song song đó, lượng tồn kho các sản phẩm thép chính đã liên tục gia tăng kể từ giữa tháng 8, phản ánh nhu cầu trì trệ do khủng hoảng bất động sản kéo dài. Áp lực dư cung tiếp tục đè nặng lên giá và có thể khiến các nhà máy thận trọng trong việc tăng sản lượng.

Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt kỳ hạn ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp và hướng tới tuần tăng thứ hai. Diễn biến này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất, lấn át tâm lý bi quan từ nhu cầu phục hồi chậm chạp tại Trung Quốc sau lễ duyệt binh.

Thị trường trong nước

Giá thép hôm nay tiếp tục được doanh nghiệp duy trì bình ổn. Hiện dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Theo giới phân tích, thị trường thép - quặng sắt vẫn giằng co giữa lực hỗ trợ và áp lực điều chỉnh. Đồng USD suy yếu cùng kỳ vọng Fed hạ lãi suất tiếp tục là động lực chính, trong khi nhu cầu yếu tại Trung Quốc và nguồn cung dồi dào có thể kìm hãm đà tăng trong thời gian tới./.