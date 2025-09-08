Ngày 8/9: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (8/9) tăng - giảm trái chiều. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Nhật Bản tăng, Thái Lan giảm nhẹ, So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng -1%, +1% và +2%. Trong nước, giá cao su duy trì đi ngang.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1,6% (245 Nhân dân tệ) lên mức 15.210 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,2% (0,17 Baht) về mức 69,45 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,1% (3,4 Yên) lên mức 326 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng -1%, +1% và +2%.

Giá hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản khép lại tuần qua với mức tăng đáng kể, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung tiếp diễn do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất hàng đầu, theo Reuters.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch sôi động nhất tăng 410 Nhân dân tệ (tương đương 3,47%), lên mức 12.210 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.