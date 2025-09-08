(TBTCO) - Trong giai đoạn tới, điều kiện tiên quyết để có tăng trưởng cao, bền vững là phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn. Nếu để mất ổn định kinh tế vĩ mô thì sẽ mất cả tăng trưởng lẫn ổn định vĩ mô. Đây là kiến nghị được nêu tại cuộc tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội do Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức sáng 5/9 tại Nhà Quốc hội.