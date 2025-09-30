Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - Trong Công điện số 179/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công điện nêu: Trong những tháng cuối năm 2025 và thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão lũ thất thường khó dự báo; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, bất ổn tại một số khu vực, thương mại, đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm lại, rủi ro gia tăng… tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu dùng hàng Việt

Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các giải pháp đổi mới, hiệu quả, thực chất gắn với tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường. Ảnh tư liệu.

Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng...; đẩy mạnh kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo... bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tăng cường phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và các địa phương trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung, phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới cung ứng linh hoạt, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu để có kế hoạch sản xuất và phân phối phù hợp, bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa cho thị trường liên tục, ổn định; tăng cường ứng dụng công nghệ số toàn diện, tổng thể, hiệu quả hơn nữa trong việc xây dựng các kênh bán hàng...

Thúc đẩy các chương trình du lịch, kết hợp sự kiện văn hóa, lễ hội

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung các giải pháp thúc đẩy các chương trình du lịch, kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hóa, các chương trình xúc tiến thương mại trên cả nước, gia tăng trải nghiệm, kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước... Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí để nhân dân được thụ hưởng và tham gia vào quá trình thương mại hóa các sản phẩm văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại (trường hợp phát sinh vướng mắc), bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định.

Cung cấp các gói tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

gân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình vay vốn, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay, nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước; nghiên cứu cung cấp các gói tín dụng nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng với quy trình, điều kiện vay thuận lợi để có thể giải ngân được.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đẩy mạnh việc công bố xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý một cách minh bạch, công khai, đúng quy định.

Các Bộ, cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu năm 2025 theo nhiệm vụ được giao tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhằm thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hóa phục vụ triển khai các dự án, góp phần kích cầu tiêu dùng; rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng… để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nâng cao năng lực quản trị, khả năng hạch toán hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; tham gia tích cực các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ; tăng cường khuyến mãi, kích cầu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng kịp thời nắm bắt thông tin, nhu cầu thị trường, các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên để đề xuất các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.