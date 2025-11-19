TP. Hồ Chí Minh: Kỳ vọng bứt phá sức mua cuối năm từ loạt chương trình kích cầu

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2025 đạt hơn 809.000 tỷ đồng, tăng 14.5% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này thể hiện sức mua phục hồi và hiệu quả của các giải pháp điều hành thị trường.

Tăng trưởng bán lẻ cho thấy sức mua đang phục hồi rõ nét

Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2025 đạt hơn 809.000 tỷ đồng, tăng 14,5%. Đây là mức tăng liên tục của giai đoạn 2015–2024 với bình quân 5,3%/năm, phản ánh niềm tin tiêu dùng và hiệu quả của các chính sách bình ổn, xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp – Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh, cho biết ngành Công thương sau hợp nhất đang giữ vai trò trụ cột khi đóng góp 45% giá trị tăng thêm trong GRDP của TP.Hồ Chí Minh. Trong đó khu vực công nghiệp chiếm 32,8% và khu vực bán buôn – bán lẻ chiếm 12,2%.

Toàn thành phố hiện có 298.300 doanh nghiệp đang hoạt động (tính đến cuối năm 2024). Trong số này, khu vực công nghiệp có hơn 46.000 doanh nghiệp, chiếm 15,66%; khu vực thương mại có hơn 121.000 doanh nghiệp, chiếm 40,6%.

Ông Nguyễn Thái Hùng chia sẻ, sự phối hợp giữa hoạt động bình ổn thị trường, khuyến mãi tập trung, quản lý thị trường và chăm lo người lao động là yếu tố quan trọng để giữ vững tăng trưởng tiêu dùng, đảm bảo an sinh và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Về lao động, ông Hùng nhấn mạnh khu vực công nghiệp thu hút 1,9 triệu lao động (43,4%), trong khi khu vực thương mại sử dụng khoảng 800.000 lao động (18,3%). Điều này cho thấy tác động lan tỏa của các chương trình kích cầu không chỉ nằm ở tăng trưởng kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội, đặc biệt trong chăm lo nhóm lao động thu nhập thấp.

Về hoạt động công nghiệp, chỉ số IIP 10 tháng tăng 7,5%, trong đó ngành chế biến - chế tạo tăng 11,1%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. CPI bước sang quý III đã “hạ nhiệt”, cho thấy giá cả ổn định và các biện pháp điều hành thị trường phát huy tác dụng.

Ở mảng xuất nhập khẩu, TP.Hồ Chí Minh đóng góp 23,1% tổng kim ngạch cả nước. Trong 10 tháng, xuất khẩu đạt 76 tỷ USD (tăng 4,9%), nhập khẩu đạt 80,8 tỷ USD, mức được đánh giá tích cực cho hoạt động sản xuất và sức mua nội địa.

Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng như Shopping Season, City Sale trong 2 tháng cuối năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và giữ đà tăng trưởng

Trong bối cảnh hiện nay, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp kích cầu để giữ đà tăng trưởng những tháng cuối năm 2025, đặc biệt chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán.

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng như Shopping Season, City Sale và loạt chương trình chủ lực. Điển hình, từ nay đến cuối năm, sẽ triển khai hàng loạt chương trình kích cầu quy mô lớn: Shopping Season 2025 - Đợt 2: Giảm giá sâu, tần suất cao; Chương trình Khuyến mại tập trung Shopping Season tiếp tục đợt 2 từ 15/11 đến 31/12/2025, cho phép doanh nghiệp giảm giá sâu, ưu đãi đặc biệt để thu hút người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm cuối năm.

Điểm nhấn là sự kiện “City Sale” - Khuyến mại hàng hiệu đợt 2, quy mô mở rộng sang Bình Dương và Vũng Tàu, đồng thời duy trì tại Ga Metro Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn. Với sự tham gia của hơn 500 nhãn hàng, nhiều thương hiệu quốc tế, chương trình kỳ vọng tăng 30% - 50% lượng khách đến mua sắm.

Song song đó, các nền tảng thanh toán số như VNPay, Payoo tung ưu đãi hoàn tiền; các đơn vị vận chuyển như Xanh SM giảm giá dịch vụ đến 25%, thúc đẩy mua sắm trực tuyến và tiêu dùng số.

Sở Công thương sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp, khu lưu trú công nhân với giá ưu đãi, chiết khấu cao và hỗ trợ tín dụng tiêu dùng.

Ngoài ra, “Tháng Tick xanh trách nhiệm” được triển khai như trọng tâm chuẩn bị nguồn hàng Tết 2026 gắn với tiêu chí an toàn - trách nhiệm - minh bạch, nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sắm thực phẩm và hàng thiết yếu.

Hoạt động kết nối cung - cầu cũng được đẩy mạnh với Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền từ 19 - 21/12/2025 tại Vũng Tàu, quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc sản cả nước, tạo cơ hội tiếp cận nguồn hàng chất lượng giá tốt cho người dân TP.Hồ Chí Minh dịp Tết.

Song song các chương trình kích cầu, Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh cho biết, đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi triển khai xúc tiến thương mại và khuyến mại.

TP. Hồ Chí Minh tích cực xúc tiến thương mại trong và ngoài nước trong năm 2025. Ảnh: Lạc Nguyễn

Đặc biệt, Sở đang tham mưu UBND Thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 12/2025 Nghị quyết hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, kỳ vọng tạo bước đột phá về cơ chế, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh và tăng sức mua trong nước.

Trong hai tháng cuối năm, ngành Công thương có 46 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 16 nhiệm vụ đang được tập trung hoàn thành, bao gồm kế hoạch khuyến mại 2026, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và chuẩn bị cho Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa năm 2025./.