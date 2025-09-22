Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông báo cho biết, chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, bài học kinh nghiệm trong điều hành kinh tế, xã hội phải luôn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, không hoang mang lo sợ, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, càng áp lực lại càng phải nỗ lực.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, củng cố các động lực cho tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và từ 10% trong các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ thống nhất các giải pháp và đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo như sau:

Cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình

Tiếp tục cải thiện quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong xuất nhập khẩu.

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, công nghệ tiên tiến. Ảnh tư liệu

Tăng cường đầu tư ra nước ngoài đối với những lĩnh vực ta có thế mạnh và mang lại hiệu quả cao; tiếp tục tái cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, xây dựng các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản đang tồn đọng

Triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung. Cụ thể, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng

Tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn; đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025.

Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. Giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng cường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế để duy trì thặng dư thương mại.

Có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng, nhưng không để trục lợi chính sách; đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng; ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình Việt Nam

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa; nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam; tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ để thúc đẩy mạnh mẽ quảng bá, giao lưu hàng hóa, kết nối cung - cầu; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa. Ảnh: Dũng Minh

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để thúc đẩy mạnh mẽ tăng năng suất lao động. Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước; nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế…

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Có thêm cơ chế, nguồn lực mạnh mẽ hơn trong hoàn thiện thể chế trong chuyển đổi số; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; bồi dưỡng, phát triển nhân lực số; ưu tiên chuyển đổi số và ứng dụng tại các Trung tâm dịch vụ công; đẩy mạnh "bình dân học vụ số", có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa xây dựng "chính quyền số", "xã hội số", "công dân số". Quan tâm thực hiện số hóa điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa để kiểm soát dòng tiền huy động, đầu tư đúng định hướng phát triển kinh tế.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiệu quả, hợp lý

Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiệu quả, hợp lý, trên cơ sở thu hẹp nhanh, hiệu quả ngành, lĩnh vực thua lỗ, không hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tập trung nghiên cứu các giải pháp giải tỏa áp lực công việc cho cấp cơ sở; tăng cường năng lực quản lý của cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý; đề cao tinh thần yêu nước, vì nhân dân phục vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển mạnh mẽ đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng thời, nhanh chóng phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với phân bổ nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; coi trọng và tăng cường năng lực toàn diện cho Trung tâm hành chính công; nghiên cứu sử dụng, khai thác hợp lý, hiệu quả trụ sở hành chính các cơ quan sau sắp xếp, sáp nhập, nhất là tháo gỡ các pháp lý cho việc sử dụng các trụ sở này./.