(TBTCO) - Từ 1/7/2025, khu vực Vũng Tàu với lợi thế sở hữu ba mặt giáp biển, bãi tắm đẹp bậc nhất Đông Nam Bộ và cảng biển nước sâu đang đứng trước cơ hội phát triển trở thành một siêu đô thị biển đầy tiềm lực.

Cơ hội cho bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng phát triển

Sau khi sáp nhập khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là 30 phường, xã và đặc khu Côn Đảo thuộc TP. Hồ Chí Minh) là một trung tâm kinh tế lớn của đất nước, vừa mạnh về khai thác dầu khí, kinh tế biển, lại có cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, lớn nhất cả nước và hàng đầu khu vực, thế giới. Thêm nữa, Côn Đảo – một quần đảo có giá trị lịch sử và sinh thái rất cao – cũng nằm trong địa bàn này.

Vẻ đẹp biển Côn Đảo. Ảnh: TL

Việc sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP. Hồ Chí Minh - đô thị lớn nhất cả nước sẽ hình thành nên một siêu đô thị thực sự, đủ tầm vóc quốc tế.

Theo đánh giá của KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Vũng Tàu với lợi thế sở hữu ba mặt giáp biển, bãi tắm đẹp bậc nhất Đông Nam Bộ và cảng biển nước sâu đang đứng trước cơ hội phát triển trở thành một siêu đô thị biển đầy tiềm lực, khi đã trở thành một phần của TP. Hồ Chí Minh mở rộng.

Khu vực Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển bất động sản – đặc biệt là bất động sản du lịch.

Ông Trần Ngọc Chính phân tích, Vũng Tàu là vùng có cảnh quan thiên nhiên rất đặc thù của Đông Nam Bộ, kết hợp giữa biển và núi. Đồng thời, đây cũng là vùng đất có giá trị văn hóa lớn - quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu - tạo nên lợi thế không gian tổng hòa giữa nghỉ dưỡng, lịch sử, trải nghiệm.

Việc kết hợp giữa một vùng trung du (như Bình Dương) với một vùng biển (như Vũng Tàu) trong phạm vi một siêu đô thị là điều rất đặc biệt. TP. Hồ Chí Minh khi đó sẽ vừa có tiềm năng công nghiệp lớn, vừa có kinh tế biển, rừng ngập mặn (Cần Giờ), cảng nước sâu, lại có quỹ đất rộng để phát triển công nghệ cao.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn chỉnh: sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến đường bộ và cao tốc nối TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, và sắp tới là đường sắt cao tốc, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị kết nối từ Thủ Đức xuống Vũng Tàu. Hệ thống này sẽ tạo nên khả năng tiếp cận vô cùng thuận lợi. Đó chính là điều kiện tiên quyết để thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng phát triển đột phá.

Cần nhanh chóng đầu tư hạ tầng liên kết vùng thúc đẩy du lịch

Mặc dù khu vực Vũng Tàu đang hội đủ yếu tố địa lợi, nhưng ông Trần Ngọc Chính cũng lưu ý, so với tiềm năng thì chưa phát triển tương xứng.

Cảnh đẹp biển Vũng Tàu. Ảnh: TL

Hạn chế được ông Chính chỉ ra là hạ tầng giao thông kết nối hiện vẫn rất yếu. Việc đi lại vẫn chủ yếu dựa vào quốc lộ 51, trong khi đường cao tốc mới đang trong quá trình thi công. Các tuyến đường sắt, từ đường sắt quốc gia đến kết nối cảng biển nước sâu vẫn chưa hình thành. Như vậy, dù dư địa phát triển còn rất lớn nhưng khả năng kết nối liên vùng chưa được khai thác tối đa. Hạn chế nữa là bản thân nội đô Vũng Tàu cũng đang thiếu các sản phẩm du lịch, đô thị xứng tầm.

Hơn nữa Vũng Tàu vẫn thiếu các sản phẩm lưu trú và tổ hợp du lịch đẳng cấp nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, resort lớn, các tổ hợp giải trí phức hợp quy mô để giữ chân dòng khách cao cấp và khách nước ngoài.

Với một khu vực ven biển đặc thù, lại nằm trong siêu đô thị, Vũng Tàu cần có những "điểm đến đủ lực hút" về trải nghiệm và dịch vụ. Du khách bây giờ không chỉ đi tắm biển mà cần một hệ sinh thái nghỉ dưỡng đầy đủ tiện ích - từ lưu trú, ẩm thực, văn hóa đến hội nghị - sự kiện. Thiếu các sản phẩm bất động sản du lịch có chiều sâu, thì dù tiềm năng có lớn, giá trị khai thác cũng sẽ chưa đạt ngưỡng kỳ vọng.

Chính vì vậy, muốn tạo ra sức hút đầu tư vào bất động sản và du lịch, thì giao thông phải được ưu tiên hàng đầu. Giao thông hàng không kết hợp với đường biển, đường sắt, đường bộ… sẽ tạo nên một mạng lưới kết nối hoàn hảo, góp phần đưa Vũng Tàu thành đô thị du lịch - nghỉ dưỡng tầm cỡ, không chỉ của miền Nam mà còn của cả nước./.