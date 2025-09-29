Vũng Tàu khai thác, phát huy lợi thế du lịch biển nghỉ dưỡng cuối tuần

(TBTCO) - Với lợi thế biển đẹp, phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đang được đầu tư để phát huy tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cuối tuần. Vũng Tàu đề xuất thí điểm mô hình "phường du lịch" với cơ chế đặc thù, hướng tới khai thác hiệu quả kinh tế biển và tái đầu tư nguồn thu cho phát triển hạ tầng, dịch vụ.

Đề xuất mô hình "phường du lịch"

Sau khi cùng Bình Dương sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh, địa bàn Vũng Tàu mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở rộng không gian phát triển, tận dụng tối đa lợi thế về dân số, diện tích và nguồn lực. Đây là điều kiện để gắn kết tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng cực tăng trưởng mới của cả nước. Phường Vũng Tàu sau sáp nhập được định vị là “trái tim du lịch” của TP. Hồ Chí Minh mới, với vai trò trung tâm kết nối và lan tỏa các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, giải trí về đêm.

Tháp Tam Thắng - điểm check-in mới của giới trẻ ở Vũng Tàu. Ảnh tư liệu

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Trần Thị Bích Vân, địa phương có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch của thành phố. Vũng Tàu cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 100 km, sở hữu bãi biển đẹp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, di tích lịch sử - văn hóa gắn với tín ngưỡng biển, cùng hạ tầng chiếu sáng, quảng trường, công viên ven biển hiện đại - nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch ngày và đêm, lợi thế hiếm có để trở thành “sân sau nghỉ dưỡng” của đô thị.

Định hướng đến năm 2030, phường sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác hiệu quả quảng trường Thùy Vân, phố đi bộ ven biển và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như chạy bộ, dù lượn có đèn, kayak phát sáng hay lướt ván đêm tại bãi Trước, bãi Sau. Các hoạt động kinh tế đêm được hình thành qua những phố chuyên đề: công viên Bia tại công viên Tam Giác, phố ẩm thực Đồ Chiểu, phố mua sắm - giải trí Trưng Trắc - Trưng Nhị, hay các không gian cà phê, rooftop check-in ven biển. Địa phương cũng triển khai mô hình “Hộ kinh doanh thân thiện”, “Người dân là đại sứ du lịch” gắn với chuyển đổi số và truyền thông số để tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Các điểm đến và hoạt động du lịch không thể bỏ qua khi tới Vũng Tàu Điểm đến nổi bật tại Vũng Tàu là các bãi biển: bãi Sau, bãi Dứa, bãi Vọng Nguyệt; các điểm tham quan độc đáo như ngọn hải đăng, tượng Chúa Kitô, mũi Nghinh Phong. Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động vui chơi, tắm biển, chụp ảnh, khám phá các địa điểm check-in, điểm đến thú vị như làng hoa, cánh đồng cừu... Đặc biệt, tháp Tam Thắng là điểm check in mới của giới trẻ ở Vũng Tàu. Ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ lễ, tháp Tam Thắng đã đón khoảng 230.600 lượt khách du lịch đến vui chơi tắm biển và check-in tại quảng trường Tam Thắng. Trong đó, ngày 2/9 đón khoảng 50.000 lượt khách.

Công viên bãi Sau được xác định là điểm nhấn quan trọng, đang trong quá trình thi công. UBND phường nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ an ninh trật tự, đồng thời tổ chức thể thao biển, đua thuyền và chương trình nghệ thuật ban đêm để gia tăng sức hút đối với du khách. Về hạ tầng, thành phố cần sớm bổ sung bãi đỗ xe, mở rộng tour, tuyến liên kết các phường để phát huy hiệu quả khai thác du lịch.

Phường Vũng Tàu đã đề xuất thí điểm mô hình “phường du lịch” với cơ chế đặc thù, hướng tới khai thác hiệu quả kinh tế biển và tái đầu tư nguồn thu cho phát triển hạ tầng, dịch vụ. Theo đó, UBND phường sẽ được phân cấp trong quản lý tuyến phố, bãi biển, không gian công cộng, chủ trì tổ chức lễ hội - sự kiện và khai thác dịch vụ chợ đêm, phố đi bộ. Nguồn thu từ du lịch sẽ được cân đối, tái đầu tư trực tiếp cho hạ tầng và dịch vụ tại địa phương.

Đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch toàn diện

Mặc dù mới hình thành sau sáp nhập, phường Vũng Tàu được kế thừa một thương hiệu du lịch rất lớn, đó là danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” trong nhiều năm liền. Mục tiêu của phường trong những năm tới là trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, thu hút nhiều du khách nước ngoài đến trải nghiệm, tham quan.

Đại diện doanh nghiệp du lịch đánh giá, Vũng Tàu có tiềm năng lớn để hình thành những sản phẩm mới hấp dẫn, thu hút khách trong nước và quốc tế. Để làm được điều này, phường Vũng Tàu cần tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá cả, an toàn thực phẩm và phân luồng giao thông vào dịp cuối tuần, đồng thời tổ chức thêm sự kiện thể thao biển, lễ hội lớn để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, xây dựng phường Vũng Tàu trở thành điểm đến quốc tế là mục tiêu thách thức, đòi hỏi vừa phát huy lợi thế diện mạo đẹp sẵn có, vừa kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn. Thành công sẽ phụ thuộc vào sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để Vũng Tàu thực sự trở thành “phường du lịch thông minh” của thành phố.

Thực tế cho thấy, phường Vũng Tàu có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch toàn diện với nhiều dự án hạ tầng du lịch biển được đầu tư, tiêu biểu là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Phường Vũng Tàu vừa có diện mạo mới sau khi dự án chỉnh trang hoàn tất và chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng đã mở ra không gian du lịch sống động, đẳng cấp phục vụ người dân, cũng như tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

Hơn nữa, hiện nay, phường có hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có, gồm biển, núi, di tích, ẩm thực, văn hóa, thể thao. Trong đó, Bãi Sau - Thùy Vân là lợi thế trọng điểm, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.