(TBTCO) - Sau khi sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn khẳng định được vai trò cực tăng trưởng công nghiệp vùng Đông Nam Bộ, thu hút được doanh nghiệp đầu tư sản xuất xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Cùng với xây dựng các tổ hợp công nghiệp mới, hiện đại, tạo nền tảng phát triển cho tương lai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng bước kiến tạo mô hình các khu công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh, làm nền tảng cho chiến lược phát triển công nghiệp bền vững, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đô thị - cảng biển của địa phương.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: TL

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa dầu với nhiều dự án quy mô lớn. Tiêu biểu là Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) đầu tư, có tổng vốn hơn 5 tỷ USD.

Dự án chính thức vận hành từ tháng 9/2024, đến nay đã trở thành tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, với công suất olefin đạt 1,6 triệu tấn/năm và tổng sản lượng sản phẩm hóa dầu hơn 2 triệu tấn/năm.

LSP đang tiếp tục giai đoạn nâng cấp với khoản đầu tư 500 triệu USD để tích hợp nguồn nguyên liệu ethane. Qua đó, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và giảm phát thải carbon.

Cùng với các dự án sản xuất xanh, thân thiện môi trường nêu trên, tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) cũng đang triển khai chuỗi dự án công nghệ cao với nhà máy sản xuất polypropylene và kho chứa khí hóa lỏng LPG. Bên cạnh đó, là các dự án liên quan đến vật liệu công nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư trong nước cũng đang xây dựng nhiều hệ sinh thái sản xuất của nhiều lĩnh vực tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Vũ Đức Sính, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất container Hòa Phát, cùng với việc đầu tư bài bản vào công nghệ sản xuất xanh, giảm thiểu phát thải, thân thiện với môi trường trên cơ sở chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, Hòa Phát đầu tư 2 dự án vào 2 khu công nghiệp tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu do nằm gần cảng nước sâu, rất thuận lợi cho vận chuyển và xuất khẩu, nhất là trong lĩnh vực sản xuất container.

Tạo dựng công nghiệp xanh và bền vững

Mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư, song những năm qua, chính quyền khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu luôn kiên định với định hướng đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

Khu công nghiệp Châu Đức thu hút các dự án công nghiệp xanh, sử dụng công nghệ cao, bền vững. Ảnh: TL

Cụ thể, các dự án đầu tư vào khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cần bảo đảm các điều kiện về quy hoạch và môi trường, đồng thời hướng đến sử dụng công nghệ cao, sạch và bền vững. Địa phương xác định không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.

Hiện nay, tại địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 17 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 13 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích hơn 9.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%. Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là một trong những “điểm nhấn” đáng chú ý, khi đã thu hút hàng chục dự án lớn, trong đó có nhiều dự án sử dụng công nghệ cao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ...

Với các lĩnh vực như bán dẫn, sản xuất linh kiện điện tử, hóa chất, các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã góp phần đa dạng hóa dòng vốn đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, trong đó, phần lớn là nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, các nhà đầu tư tại khu công nghiệp cũng đặc biệt chú trọng việc xây dựng quy trình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, mô hình cộng sinh công nghiệp trong các khu công nghiệp tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được thúc đẩy, hướng đến việc chia sẻ tiện ích, tái sử dụng tài nguyên và tối ưu hóa hạ tầng giữa các doanh nghiệp trong khu, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, hiện đại.