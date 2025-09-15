Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường, các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) thực sự là điểm sáng trong việc chủ động chuyển đổi xanh, sản xuất bền vững.

Tiêu chuẩn xanh yêu cầu bắt buộc

Theo các chuyên gia kinh tế, xu thế hiện nay trên thế giới là siết chặt quy định về bảo vệ môi trường. Do đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, thân thiện môi trường là yếu tố bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy của Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam, cung cấp khí công nghiệp và khí y tế, đang hướng đến sản xuất xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: Hoàng Nhị.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang trở thành điểm sáng trong chiến lược chuyển đổi xanh nhờ sự tiên phong của nhiều doanh nghiệp trong việc áp dụng mô hình sản xuất bền vững, thân thiện với môi tr

Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tích cực chuyển đổi theo hướng giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, tối ưu quy trình sản xuất và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KOA) là một điển hình trong ứng dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, thân thiện với môi trường.

Đại diện KOA chia sẻ, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp. Công ty đang xúc tiến đầu tư lò hơi sinh khối tận dụng chất thải nhà máy, đồng thời triển khai hệ thống điện mặt trời và xây dựng chiến lược quản trị bền vững, thân thiện với môi trường.

Với ngành nghề sản xuất bao bì carton, KOA đã triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật giúp giảm 30% lượng hơi nước, tiết kiệm 5% điện năng và cắt giảm tới 10% lượng phát thải CO2.

Đặc biệt, việc chuyển đổi nhiên liệu từ than đá sang khí thiên nhiên nén (CNG) đã giúp KOA giảm đến 60% lượng khí thải carbon. Công ty còn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn khi sử dụng 100% nguyên liệu tái chế, hoàn toàn loại bỏ nguyên liệu nguyên sinh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Cũng tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam (chuyên cung cấp khí công nghiệp và khí y tế) đang đầu tư mạnh vào công nghệ sạch hướng đến sản xuất xanh, bền vững, bảo vệ môi trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo, công ty triển khai dây chuyền hiện đại mang công nghệ Nhật Bản, kết hợp hệ thống chân không và đo lường chất lượng khí chặt chẽ. Các sản phẩm khí được cung cấp đa dạng, góp phần tối ưu hóa năng lượng cho khách hàng và giảm phát thải CO2.

"Doanh nghiệp cam kết mục tiêu giảm phát thải về mức 0 vào năm 2050. Nippon Sanso không chỉ cung cấp khí sạch, mà còn đóng vai trò đối tác hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong chuyển đổi năng lượng hiệu quả" - đại diện Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam cho hay.

Gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thân thiện với môi trường

Theo thống kê, đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 713 dự án đầu tư trong nước và gần 507 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 452.400 tỷ đồng và trên 35,5 tỷ USD. Khoảng 25% trong số này đã bước đầu chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như dệt may, thực phẩm, cơ khí chế tạo, chăn nuôi và công nghiệp hỗ trợ.

Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thân thiện với môi trường tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang gia tăng. Ảnh tư liệu

Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Các quốc gia ngày càng siết chặt quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh là yếu tố bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bằng những hành động cụ thể, doanh nghiệp tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang chứng minh vai trò tiên phong trong hành trình hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng.

Nhằm thúc đẩy tiến trình sản xuất xanh, cơ quan chức năng đang phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu đầu tiên ở Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Mô hình này giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đồng thời lan tỏa tư duy sản xuất xanh trong cộng đồng doanh nghiệp.