(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng ngày 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành động cụ thể trong bảo vệ môi trường

Phát biểu tại chương trình, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa to lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, người dân thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" và kêu gọi:

Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh: không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; tích cực tham gia tổng vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ, bãi biển. “Mỗi người dân Việt Nam đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”- ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ phát động ước tính quy tụ hơn 1.000 người tham dự trực tiếp tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đồng thời có sự hưởng ứng của toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô (Hà Nội).

Chính quyền các cấp phải huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm.

Theo ông Trần Đức Thắng, thời gian qua, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong với nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn. Ngay tại thời điểm diễn ra lễ phát động, nhiều xã, phường Thủ đô, đặc biệt là ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang đồng loạt triển khai hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường. Từ thực tiễn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò nòng cốt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là “nhạc trưởng” khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng; tuổi trẻ biến nhiệt huyết thành công trình xanh trên đường phố, dòng sông, bãi biển; phụ nữ xây dựng “tổ ấm xanh” từ mỗi gia đình; cựu chiến binh nêu gương kỷ luật, ý chí và trách nhiệm; nông dân đi đầu trong sản xuất sạch; công nhân biến mỗi nhà máy, công xưởng thành một “pháo đài xanh”.

Ngoài ra, báo chí, phát thanh, truyền hình được đề nghị tăng cường thời lượng tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương những tấm gương điển hình. Báo chí cần trở thành tiếng nói lương tri, góp phần khơi dậy ý thức và hành động tự giác bảo vệ môi trường trong toàn dân.

“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của chúng ta và các thế hệ mai sau”, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để triển khai phong trào đồng bộ, hiệu quả, xây dựng môi trường sống trong lành, đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Xem bảo vệ môi trường là nếp sống thường nhật

Tại buổi lễ, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội cũng cho biết, những năm gần đây, chúng ta chứng kiến những biến đổi to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu và sức ép ngày càng gia tăng lên môi trường sống. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã tạo nên nhiều thách thức về rác thải, nước thải, khói bụi và tiếng ồn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Theo đó, môi trường chính là mái nhà chung của chúng ta, xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân, mà còn là thước đo văn minh, hiện đại, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Vì vậy, lễ phát động mang ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cụ thể hóa công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mà còn thể hiện sự cam kết trách nhiệm và hành động cụ thể của Hà Nội trong xây dựng thủ đô và đất nước phát triển bền vững.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Bùi Huyền Mai thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều phong trào, mô hình thiết thực như: Tuyến phố không khói - không rác - không tiếng ồn - không lấn chiếm - có không gian xanh; Phong trào Ngày Cuối tuần xanh... Những hoạt động đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng tập kết rác không đúng quy định, lạm dụng túi nilon, rác thải nhựa vẫn còn phổ biến; việc xử lý chất thải chưa triệt để; nhiều kênh mương, sông hồ ô nhiễm; và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Đây là những vấn đề cấp thiết cần chung tay giải quyết.

Theo đó, để việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng hành động, từ những việc nhỏ mỗi ngày. Trong đó tập trung vào 4 hành động thiết thực sau:

Một là, bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn. Hai là, hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường. Ba là, tổng vệ sinh, làm sạch môi trường ngay quanh ngôi nhà, khu phố. Bốn là, trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh trong gia đình, trường học, cơ quan, khu dân cư.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sạch, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống. Trong đó, thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ hãy phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, đi đầu trong những chương trình tình nguyện, khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ, truyền thông số để lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hơn cả một lời kêu gọi hành động, lễ phát động là cam kết mạnh mẽ hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời là thông điệp gửi gắm cho các thế hệ mai sau: Một môi trường trong lành sẽ mãi là nền tảng của sự phồn vinh, hạnh phúc và tương lai bền vững của đất nước.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ phát động:

Tại lễ phát động, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao tặng các phường của Hà Nội bộ dụng cụ thu gom, phân loại rác.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia thu gom rác.

Người dân cần bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn.

Thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ đi đầu trong những chương trình tình nguyện, khởi nghiệp xanh.