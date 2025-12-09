Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa.

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, hoàn thành hồ sơ điều chỉnh trước tháng 4/2026, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai cho năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa ban hành công văn gửi các đơn vị quản lý và khai thác các hồ chứa thủy lợi quan trọng, các đơn vị quản lý và khai thác hồ chứa thủy lợi liên tỉnh, đề nghị triển khai ngay việc rà soát, đánh giá vận hành hồ chứa và chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai cho năm 2026.

Theo Bộ NN&MT, để chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành và công tác tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du và phục vụ cấp nước đa mục tiêu, tình hình mưa, lũ làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, cơ sở hạ tầng và yêu cầu an toàn hạ du, hoàn thành việc rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành xong trước tháng 4/2026.

Trong đó, Bộ NN&MT đề nghị ưu tiên dành dung tích hữu ích của các hồ để cắt lũ cho hạ du, quy định mực nước trước lũ linh hoạt để tăng tối đa dung tích phòng lũ. Các đơn vị sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của hồ để nâng cao khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du. Đồng thời, cần quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi vận hành xả lũ; phương thức truyền tin, cảnh báo đến các các cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng (thời gian xả lũ, lưu lượng xả lũ, phạm vi và mức độ ngập…) cũng như đưa ra giải pháp truyền tin, cảnh báo khi không có sóng điện thoại, mất điện.

Bộ NN&MT cũng đề nghị các đơn vị thu thập số liệu vết lũ nhằm cập nhật, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, bản đồ ngập lụt hạ du, hành lang thoát lũ và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp sát với thực tế, bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ” và phù hợp với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, cần đánh giá hiện trạng hồ chứa sau mùa lũ 2025, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ 2026 và các năm tiếp theo. Tổng hợp các nội dung công việc đề xuất và bổ sung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2026 theo quy định trước ngày 15/1/2026 đối với hồ đặc biệt và trước ngày 30/1/2026 đối với hồ liên tỉnh./.