TP. Hồ Chí Minh hướng đến công nghiệp xanh, phát triển bền vững

(TBTCO) - Nhiều chính sách đã và đang được TP. Hồ Chí Minh triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; cấu trúc lại và nâng cấp các ngành, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên các ngành ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường…

Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) tham gia dự án triển khai khu công nghiệp sinh thái. Ảnh: Việt Dũng

Ưu tiên 4 lĩnh vực công nghiệp chiến lược

Theo ông Rich McClellan - Giám đốc quốc gia Viện Tony Blair Vì sự thay đổi toàn cầu (Anh) tại Việt Nam, để lựa chọn các ngành công nghiệp phù hợp cho

TP. Hồ Chí Minh, cần áp dụng bộ tiêu chí đánh giá dựa trên ba yếu tố: Tác động của ngành, lợi thế cạnh tranh và sự phù hợp với các chiến lược quốc gia và của thành phố.

Dựa theo nghiên cứu của Viện, có 4 ngành chiến lược của TP. Hồ Chí Minh cần được ưu tiên đầu tư và phát triển:

Thứ nhất là ngành điện tử và sản xuất công nghệ cao. Ngành này tận dụng cơ sở hạ tầng công nghiệp và lực lượng lao động lành nghề của TP. Hồ Chí Minh, đưa thành phố trở thành trung tâm của khu vực. Thứ hai là kinh tế số và dịch vụ công nghệ thông tin. Ngành này tận dụng hệ sinh thái công nghệ đang phát triển sôi động của thành phố và lực lượng dân số trẻ am hiểu công nghệ, nên được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu. Thứ ba là ngành năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Việc phát triển ngành này phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu, mang đến cho

TP. Hồ Chí Minh cơ hội dẫn đầu trong phát triển kinh tế xanh. Thứ tư là tài chính xanh, nhằm cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho phát triển bền vững.

Chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái

Thực tế cho thấy, TP. Hồ Chí Minh đã có nghị quyết của Thành ủy và nghị quyết của UBND Thành phố về phát triển các khu công nghiệp – khu chế xuất, đặc biệt về việc tái cấu trúc hoạt động của các khu này nhằm đạt mục tiêu xây dựng mới theo đúng với xu hướng của thế giới trên cơ sở thực tế một số khu công nghiệp – khu chế xuất (Tân Thuận, Linh Trung…) đã hoạt động trên 30 năm.

Khi tiến hành tái cấu trúc, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi theo hướng bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khu công nghiệp sinh thái. Việc chuyển đổi này cũng là yêu cầu bắt buộc để phù hợp xu hướng chung do Việt Nam đã cam kết sẽ đạt “Net Zero” vào năm 2050. Quan trọng hơn, nhà nhập khẩu một số ngành đòi hỏi doanh nghiệp phải có chứng chỉ xanh; doanh nghiệp muốn bán được hàng phải nỗ lực chuyển đổi để giảm thải carbon, bảo đảm môi trường tốt hơn, tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất…

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi là vấn đề tài chính. Vì vậy, rất cần các chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi công nghệ, trong đó bao gồm chương trình kích cầu đầu tư của TP. Hồ Chí Minh; các chính sách miễn, giảm, giãn thuế liên quan đến lĩnh vực công nghệ.

Theo bà Anna Skarbek - CEO Climateworks Center, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về xây dựng các khu công nghiệp Net Zero, trong đó tập trung vào năng lượng tái tạo. Do đó, TP. Hồ Chí Minh cần tích hợp Net Zero vào sự chuyển đổi công nghiệp ngay lập tức và hỗ trợ cho các khu công nghiệp, tức là xây dựng lộ trình Net Zero để triển khai các khu công nghiệp Net Zero và gửi thông điệp này tới khu vực tư nhân.