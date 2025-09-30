Ngân hàng MBV thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch

(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của Phòng Giao dịch Tứ Kỳ.

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Công văn số 2784/KV6-QLGS1 ngày 26/09/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 6 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Tứ Kỳ

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của Phòng Giao dịch Tứ Kỳ, cụ thể như sau:

Tên đơn vị (không đổi): MBV – Phòng Giao dịch Tứ Kỳ.

Địa chỉ cũ: Tầng 1, Trung tâm viễn thông Tứ Kỳ, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Tầng 1, Trung tâm viễn thông Tứ Kỳ, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)

Địa chỉ mới: Số 358, đường 391, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng.

Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 10/10/2025

Nhân dịp khai trương địa điểm mới, Phòng Giao dịch Tứ Kỳ kính mời quý khách hàng đến giao dịch và nhận những phần quà tri ân giá trị như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

Ngân hàng MBV chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng và hân hạnh được tiếp tục phục vụ quý khách hàng trong thời gian tới!