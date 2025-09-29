Tỷ giá USD hôm nay (29/9): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng ngày 29/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.192 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,18.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.985 VND/USD - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.183 đồng 26.453 đồng Vietinbank 26.230 đồng 26.453 đồng BIDV 26.216 đồng 26.453 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.921 - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.017 đồng 31.600 đồng Vietinbank 30.508 đồng 31.763 đồng BIDV 30.473 đồng 31.571 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.24 đồng 181.05 đồng Vietinbank 173.47 đồng 181.47 đồng BIDV 173.52 đồng 180.33 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 29/9/2025 không đổi cả hai chiều mua và bán, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.570 - 26.650 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,18.

Trong tuần trước, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối ổn định, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ bằng quyết định cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9.

Chỉ số DXY duy trì xu hướng tăng, lên mức 98,834. Theo đó, vùng 98,80 được xem là ngưỡng cản ban đầu, trước khi tiến tới mốc 99,07, mức cao nhất trong 8 tuần qua. Vượt qua ngưỡng kháng cự này sẽ củng cố thêm động lực, mở ra khả năng chinh phục mốc 100,26 được thiết lập đầu tháng 8, mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Diễn biến này cho thấy, đồng USD không suy yếu, mà tiếp tục giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR chịu áp lực rõ rệt. Cặp EUR/USD đã giảm mạnh, lùi xuống dưới ngưỡng 1,1700, chủ yếu do hoạt động chốt lời và sự cải thiện trong tâm lý thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đây mới chỉ là sự điều chỉnh tạm thời, chưa phản ánh một xu hướng giảm bền vững.

Đồng Bảng Anh (GBP) tiếp tục có tuần suy giảm thứ hai liên tiếp. Sự thay đổi trong tâm lý xung quanh việc Fed giảm lãi suất đã khiến đồng USD phục hồi đáng kể so với nhiều đối thủ chính, trong đó có GBP. Giới đầu tư hiện đang tập trung vào loạt dữ liệu lao động Mỹ sắp được công bố trong quý cuối cùng của năm 2025, yếu tố có thể tạo thêm biến động cho cặp tỷ giá GBP/USD.

Đồng Yên Nhật (JPY) cũng ghi nhận diễn biến giằng co. Cặp USD/JPY sau giai đoạn tăng mạnh, đang bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn, chịu tác động đồng thời từ đồng USD vững chắc và đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuyển hướng cứng rắn hơn. Điều này có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho đợt tăng tiếp theo, tùy thuộc vào tín hiệu chính sách từ cả Fed và BoJ trong thời gian tới./.