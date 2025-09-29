Gia Lai: Thu hút đầu tư vượt tiến độ, đạt hơn 78.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025

(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai bứt phá với 144 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025, đồng thời đẩy mạnh mời thầu và đấu giá các dự án trọng điểm, khẳng định vị thế điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Gia Lai đạt kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu hút đầu tư, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh đón nhận 144 dự án mới với tổng vốn đăng ký 78.003,1 tỷ đồng, đạt gần 80% chỉ tiêu 165 dự án do UBND tỉnh giao. Trong đó, 130 dự án trong nước đạt tổng vốn 42.515,4 tỷ đồng, và 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận 35.487,7 tỷ đồng (tương đương 1.410,8 triệu USD). Các dự án trải rộng các lĩnh vực như công nghiệp (66 dự án), xây dựng - hạ tầng (20 dự án), thương mại dịch vụ - du lịch (17 dự án), nông, lâm nghiệp và thủy sản (40 dự án), và một dự án bất động sản, kinh tế đô thị. Về địa bàn, 34 dự án nằm trong khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN), 33 dự án trong cụm công nghiệp (CCN), và 77 dự án ngoài các khu vực này.

Riêng tháng 9/2025, tỉnh thu hút 7 dự án mới với tổng vốn 3.597,662 tỷ đồng, gồm 1 dự án FDI trị giá 87,17 triệu USD. Trong số này, 3 dự án nằm trong KKT, KCN, và 4 dự án nằm ngoài các khu vực này. Tỉnh cũng điều chỉnh 5 dự án, tăng vốn thêm 1.709,58 tỷ đồng. Từ đầu năm, Gia Lai điều chỉnh 142 dự án, bổ sung vốn 6.552,79 tỷ đồng, đồng thời thu hồi và chấm dứt 5 dự án không đạt yêu cầu.

Từ ngày 1/7/2025, sau sáp nhập, Gia Lai thu hút 26 dự án mới, tổng vốn 22.146,58 tỷ đồng, với Gia Lai Đông dẫn đầu (19 dự án, 20.021,38 tỷ đồng) và Gia Lai Tây (7 dự án, 2.125,2 tỷ đồng). Các dự án tập trung vào công nghiệp (17), xây dựng - hạ tầng (4), thương mại dịch vụ - du lịch (3), nông, lâm nghiệp, thủy sản (2). Trong 3 tháng này, tỉnh điều chỉnh 58 dự án, tăng vốn 4.373,59 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút đầu tư hơn 78.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Gia Lai cũng đẩy mạnh mời thầu và đấu giá các dự án trọng điểm. Trong tháng 9/2025, 5 dự án lớn đã tổ chức mời thầu, gồm Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa và Khu đô thị CCN Cát Khánh (đóng thầu ngày 9/9, đang đánh giá hồ sơ, hoàn thành chậm nhất 9/10), cùng 3 phân khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi tại đầm Đề Gi (đóng thầu ngày 12/9, Công ty Cổ phần Arque Degi đáp ứng hồ sơ).

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đang tổ chức đấu giá, hạn nộp hồ sơ đến 6/10/2025. Các dự án như điểm du lịch Nhơn Châu, kho bãi logistics Quốc lộ 19, và Khu dân cư Nam Đề Gi (15ha) đang hoàn thiện thủ tục đấu giá. Ngoài ra, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ mời thầu cho các dự án như Khu đô thị Cát Hải, Khu dân cư Chánh Oai, và Khu văn hóa, thể dục thể thao Tân Thắng 1.

Ở Gia Lai Tây, các dự án như Khu đô thị CK54, Khu dân cư tổ dân phố 6 (Đức Cơ, 12,2ha, 140 tỷ đồng), và Khu dân cư đường Lương Thạnh (Pleiku, 1,7ha, 150 tỷ đồng) đang làm thủ tục đấu giá. Các dự án lớn như Khu đô thị sinh thái Trà Đa (53ha), Siêu thị Trung tâm và Khu dân cư mới Đak Đoa (1,1ha, 160 tỷ đồng), Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ Pleiku (1,7ha) đang điều chỉnh quy hoạch hoặc chuẩn bị đấu giá. Đặc biệt, hai dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại Ia Hrung (mỗi dự án 230ha, vốn 5.000 tỷ đồng) và dự án tại Mang Yang (200ha, 4.000 tỷ đồng) hứa hẹn tạo điểm nhấn du lịch.

Về công tác tiếp nhận hồ sơ, tháng 9/2025, tỉnh xử lý 113 hồ sơ đầu tư, gồm 76 hồ sơ chấp thuận chủ trương và cấp mới GCNĐKĐT, 37 hồ sơ điều chỉnh. Trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, từ 1/9 đến 25/9/2025, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 215 doanh nghiệp mới, vốn 2.473,7 tỷ đồng; 40 doanh nghiệp tạm ngừng, 40 giải thể, và 34 hoạt động trở lại. Lũy kế từ đầu năm, 2.376 doanh nghiệp mới được cấp phép, tổng vốn 17.649 tỷ đồng.