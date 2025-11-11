(TBTCO) - TP. Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn ở khu vực miền Trung. Trong 10 tháng năm 2025, Thành phố đã thu hút hơn 208.507 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 500 triệu USD vốn FDI.

Thống kê TP. Đà Nẵng cho biết, trong 10 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã thu hút nguồn lực đầu tư lớn của doanh nghiệp trong nước và quốc tế; khẳng định vị thế là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn ở khu vực miền Trung.

Theo đó, từ ngày 16/9 đến 20/10/2025, TP. Đà Nẵng ghi nhận tổng vốn đầu tư trong nước đạt 18.588 tỷ đồng, tăng mạnh so với 650 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, thành phố cũng ghi nhận 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 259 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng 2025, Đà Nẵng đã thu hút tổng vốn đầu tư đạt 208.507 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, có 85 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 114.356 tỷ đồng, tăng 93,2% về số dự án và tăng 347,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, có 32 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 95.098 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến 15.268 tỷ đồng, diện tích 188,6 ha, quy mô dân số khoảng 27.500 nghìn người, hiện đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng đã thu hút nguồn lực đầu tư lớn của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Về thu hút vốn FDI, Thống kê TP. Đà Nẵng cho biết, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 10/2025, Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 500,60 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thành phố cấp mới 105 dự án với tổng vốn đăng ký 264,79 triệu USD, tăng 59,1% về số dự án và tăng 31,8% về số vốn.

Ngoài ra, có 36 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn tăng thêm 142,62 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó, ghi nhận 39 lượt góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn 97,25 triệu USD.

Theo Thống kê Đà Nẵng, những con số về dòng vốn FDI cho thấy niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng, đặc biệt nhờ chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, hạ tầng đồng bộ, thủ tục hành chính được cải thiện mạnh mẽ

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã chủ động hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, dịch vụ và du lịch để nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, triển khai các chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, thủ tục hành chính được cải thiện mạnh mẽ…/.