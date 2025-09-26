Bộ Tài chính bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã

(TBTCO) - Ngày 26/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính, đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư cho cán bộ cấp xã. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn đợt 1 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo cấp xã thuộc 15 tỉnh, thành phố Vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Vùng Đồng bằng sông Hồng. Tính đến ngày 25/9/2025, các xã, phường, đặc khu đã tích cực đăng ký tham dự, kết nối tới hơn 700 điểm cầu trong 2 vùng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Đây là lớp học đầu tiên trong chuỗi 3 lớp bồi dưỡng dự kiến được tổ chức trên toàn quốc. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Tài chính tới các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc Lớp bồi dưỡng, tập huấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, hoạt động này nhằm triển khai nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao tại Kết luận số 186/KL-TW ngày 29/8/2025. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được phân quyền và ủy quyền mạnh mẽ hơn, quy mô ngân sách và vốn đầu tư tăng lên, đồng thời phải trực tiếp chịu trách nhiệm giải trình với cấp tỉnh và cộng đồng, đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Thứ trưởng tin tưởng, lớp bồi dưỡng sẽ giúp củng cố lý luận, bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Các chuyên gia, giảng viên là lãnh đạo, chuyên viên đến từ các vụ, cục chức năng của Bộ Tài chính như: Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Cục Quản lý đấu thầu và Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tập trung truyền đạt các nội dung cốt lõi và cấp thiết mà các xã, phường, đặc khu hết sức quan tâm.

Cụ thể là: Quản lý tài chính, ngân sách cấp xã tập trung vào những vấn đề mới về nguồn thu, nhiệm vụ chi, trình tự lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách; Quản lý đầu tư công và quản lý dự án đầu tư ở cấp xã, gồm các quy trình từ lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, đến triển khai và quyết toán dự án; Giới thiệu tổng quan về lựa chọn nhà thầu, quy trình, thủ tục và đấu thầu ở cấp xã; Chuyển đổi số trong quản lý tài chính, đầu tư (Giới thiệu vai trò và các nội dung cần thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý).

Theo ông Đinh Trọng Thắng - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, chương trình bồi dưỡng, tập huấn dành phần lớn thời gian cho phiên tọa đàm, thảo luận, nơi các địa phương trực tiếp nêu câu hỏi, vướng mắc để các chuyên gia giải đáp.

Sau lớp học này, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tiếp theo cho các vùng còn lại trong tháng 10/2025 và sẵn sàng tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu nếu các địa phương có nhu cầu.