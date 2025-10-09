Bộ Tài chính tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã

(TBTCO) - Ngày 9/10/2025, Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến (đợt 2) về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn đợt 2 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo cấp xã, phường thuộc 11 tỉnh, thành phố Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hoà); Vùng Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng). Tính đến sáng ngày 9/10/2025, các xã, phường, đặc khu đã tích cực đăng ký tham dự, kết nối tới 1.000 điểm cầu trong 2 vùng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho biết, thời gian qua thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức hoạt động chính quyền địa phương, thì mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động cơ bản rất nền nếp. Chính phủ, Bộ Chính trị thường xuyên họp, kiểm điểm, đánh giá để có những giải pháp kịp thời trong quá trình điều chỉnh hoạt động của chính quyền 2 cấp.

Đến nay, cơ bản đánh giá của Bộ Nội vụ, Chính phủ và Bộ Chính trị cho thấy kết quả đạt được rất tích cực, cũng đã đạt được mục tiêu đưa ra, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt trong quản lý nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, đã có 100% địa phương bố trí đủ chức năng, chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp xã cũng đã được kiện toàn.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay có hơn 136.000 cán bộ công chức đang công tác tại hơn 3.300 xã, phường, đặc khu. Bình quân có 41 người trên 1 xã, trong đó cơ bản có trình độ đại học trở lên; tỷ lệ cán bộ công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm khoảng 94,6%.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho biết, cùng với yêu cầu phát triển mới, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cấp xã đang đối mặt với nhiều nhiệm vụ phức tạp, đa dạng, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính, nhân sách, đầu tư công và phát triển kinh tế- xã hội tại cơ sở. Điều này đòi hỏi cán bộ cấp xã cần được trang bị thêm kiến thức và cập nhật kỹ năng quản lý hiện đại, tư duy, đổi mới trong thực thi công vụ.

Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 06 giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính để phối hợp, để triển khai đào tạo và cung cấp thông tin hỗ trợ đến cho các cán bộ cấp xã triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đã biên soạn bài giảng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về kiến thức quản lý tài chính ngân sách để thực hiện hỗ trợ cấp xã cho lãnh đạo cấp xã, cấp phường và thí điểm giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Bộ Tài chính cũng đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp xã theo 3 khu vực là Bắc, Trung, Nam và các địa phương khi có nhu cầu cụ thể về công tác tài chính, ngân sách đầu tư công, đấu thầu.

Bộ Tài chính đã tổ chức 2 cuộc họp trực tuyến toàn quốc với địa phương vào ngày 26 - 27/7/2025, 2 cuộc họp trực tuyến vào tháng 8, tháng 9 năm 2025 với 34 địa phương để hướng dẫn, giải đáp trực tiếp các câu hỏi. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 34 thuế của tỉnh, thành phố, 350 thuế cơ sở về tình hình thực hiện thuế thông minh, chính quyền địa phương 2 cấp và Nghị định số 118 của Chính phủ đã tổ chức 17 lớp tập huấn về đăng ký kinh doanh cấp xã, 16 lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý tài sản công.

Ngày 10/10/2025, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn thứ 3 cho 8 địa phương từ các vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khoảng 1.000 điểm cầu.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành cẩm nang hướng dẫn cấp xã khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp về một số vấn đề như là tài chính, ngân sách, mở tài khoản quyết toán tại kho bạc, điều kiện bổ nhiệm kế toán, đăng ký hộ kinh doanh quản lý, sử dụng trụ sở tài sản công...

Tại các khóa bồi dưỡng, tập huấn, tọa đàm, bên cạnh hướng dẫn, phổ biến quan triệt, cập nhật những quy định mới, các chuyên gia của Bộ Tài chính cũng đã tập trung trả lời và giải đáp hàng trăm câu hỏi để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã và được đánh giá rất cao.

Theo ông Đinh Trọng Thắng - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, triển khai nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đại diện Vụ Ngân sách giới thiệu những vấn đề mới trong quản lý tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thông qua các hoạt động này, Bộ Tài chính kịp thời nắm bắt nhu cầu của cán bộ cấp xã của các địa phương và nghiên cứu các vấn đề tồn tại, vướng mắc mà các xã, phường, đặc khu gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nâng cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ tham mưu, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính, đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư cho cán bộ cấp xã của các địa phương có nhu cầu.