Ngày 29/9: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng

Giá heo hơi hôm nay (29/9) tại một số địa phương miền Bắc tăng nhẹ, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tạm chững lại. Hiện giá heo hơi cả nước dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cả nước hôm nay dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ tại một vài tỉnh, mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang dao động ở mức 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thương lái đang thu mua lần lượt ở mức 56.000 đồng/kg (Tuyên Quang), 56.000 đồng/kg (Bắc Ninh), 56.000 đồng/kg (Phú Thọ) và 54.000 đồng/kg (Sơn La).

Các địa phương khác thị trường duy trì ổn định so với hôm trước. Trong đó, Lai Châu và Điện Biên đang có mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg. Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ giá 54.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, hôm nay đi ngang, không có biến động mới. Hiện giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng ở mức 51.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk đang ở mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn neo lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Giá heo tại khu vực này hiện đang dao động ở mức 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giữ ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh đang cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, chỉ đạt 56.000 đồng/kg.

Cà Mau và Cần Thơ duy trì ở mức cao nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg./.