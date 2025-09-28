Ngày 28/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đảo chiều tăng

Giá heo hơi hôm nay (28/9) diễn biến trái chiều khi miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, trong khi miền Nam tiếp tục giảm cục bộ.

Giá heo hơi hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay sôi động trở lại. Cụ thể, tại Tuyên Quang và Bắc Ninh, mức giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 56.000 và 57.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ ổn định quanh mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên cùng neo ở mức 56.000 đồng/kg.

Sơn La và Lai Châu duy trì mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, đưa mức giao dịch lên 55.000 đồng/kg. Trung bình toàn vùng đạt khoảng 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Tĩnh và Quảng Trị hiện thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg. Tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk ổn định ở mức 55.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ mức 56.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm. Đồng Tháp hạ về 56.000 đồng/kg, trong khi các địa phương khác vẫn giữ ổn định trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh không thay đổi so với ngày hôm qua, ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại Cà Mau, Cần Thơ, giá heo vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng, phản ánh cung cầu khác nhau trong giai đoạn cuối tháng 9./.