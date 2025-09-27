Tỷ giá USD hôm nay (27/9): Thế giới giảm, trong nước giao dịch ở mức 25.194 VND/USD

Sáng ngày 27/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.194 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,18.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.985 VND/USD - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm chiều mua vào. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.183 - 26.453 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.183 đồng 26.453 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.453 đồng BIDV 26.216 đồng 26.453 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.921 - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.017 đồng 31.600 đồng Vietinbank 30.045 đồng 31.755 đồng BIDV 30.473 đồng 31.571 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.24 đồng 181.05 đồng Vietinbank 172.45 đồng 182.15 đồng BIDV 173.52 đồng 180.33 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 27/9/2025 tăng 38 đồng chiều mua vào và tăng 77 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.571- 26.661 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,18, giảm 0,38%.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp so với rổ tiền tệ chủ chốt, sau khi các dữ liệu tiếp tục cho thấy sức bền của kinh tế Mỹ, qua đó có thể làm phức tạp thêm nỗ lực cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng bạc xanh mất 0,21% xuống 149,48 Yên, song vẫn hướng tới tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,31% lên 1,1701 USD, nhưng vẫn trên đà khép lại tuần giảm, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng giá liên tục trước đó.

Đồng USD giảm 0,23% xuống 0,798 so với Franc Thụy Sĩ, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng giá, chấm dứt chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp./.