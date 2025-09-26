(TBTCO) - IIF cho biết đà tăng nợ toàn cầu được thúc đẩy bởi các điều kiện tài chính quốc tế nới lỏng, đồng USD suy yếu và các ngân hàng trung ương lớn chuyển sang lập trường chính sách nới lỏng tiền tệ.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Viện Tài chính quốc tế (IIF) ngày 25/9 cho biết, nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 337.700 tỷ USD tính đến cuối quý 2/2025, tăng hơn 21.000 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay.

Trong báo cáo mới nhất mang tên "Global Debt Monitor" (Giám sát nợ toàn cầu), IIF nêu rõ đà tăng nợ toàn cầu được thúc đẩy bởi các điều kiện tài chính quốc tế nới lỏng, đồng USD suy yếu và các ngân hàng trung ương lớn chuyển sang lập trường chính sách nới lỏng tiền tệ.

Giá trị nợ tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Nhật Bản, một phần do đồng USD đã giảm gần 10% so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chính kể từ đầu năm.

Theo báo cáo, quy mô tăng nợ lần này tương đương giai đoạn nửa cuối năm 2020, khi các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 khiến nợ toàn cầu tăng đột biến.

Về tỷ lệ nợ so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), các nước gồm Canada, Trung Quốc, Saudi Arabia và Ba Lan chứng kiến mức tăng mạnh nhất, trong khi tỷ lệ này giảm tại Ireland, Nhật Bản và Na Uy. Tính chung, tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu chỉ giảm nhẹ, hiện ở mức hơn 324%.

Riêng các thị trường mới nổi, tỷ lệ này lên mức kỷ lục mới là 242,4%, với tổng nợ vượt 109.000 tỷ USD tính đến hết quý 2 năm nay.

Ngoài ra, IIF cảnh báo, trong thời gian còn lại của năm 2025, các thị trường mới nổi sẽ phải thanh toán khối nợ kỷ lục gần 3.200 tỷ USD từ trái phiếu và các khoản vay đến hạn./.