Tỷ giá USD hôm nay (21/9): Đồng USD trải qua một tuần biến động

Sáng ngày 21/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.186 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,31%, hiện ở mức 97,65.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.977 VND/USD - 26.395 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM hiện giao dịch ở mức 26.175 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.175 đồng 26.445 đồng Vietinbank 26.020 đồng 26.445 đồng BIDV 26.202 đồng 26.445 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.188 - 31.155 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.265 đồng 31.860 đồng Vietinbank 30.125 đồng 31.835 đồng BIDV 30.680 đồng 31.793 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.18 đồng 183.11 đồng Vietinbank 174.09 đồng 183.79 đồng BIDV 175.52 đồng 182.41 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 21/9/2025 tăng 55 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.465 - 26.565 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trong tuần qua, đồng USD có những biến động đáng chú ý khi thị trường tài chính toàn cầu điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và phản ứng với dữ liệu kinh tế lẫn phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 16/9, đồng USD giảm giá trên diện rộng khi các nhà đầu tư chờ Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn.

Sang ngày 17/9, đồng USD chạm mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất. So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, mất 0,7%, còn 146,35 yên.

Đến ngày 18/9, đồng USD đảo chiều, tăng trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Tới ngày 19/9, đồng USD tiếp đà tăng sau khi Fed thực hiện bước cắt giảm lãi suất đúng dự báo, nhưng không đưa ra tín hiệu khẩn trương trong việc hạ chi phí vay mượn trong các tháng tới. Đồng USD được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, đảo ngược đà tăng bất ngờ của tuần trước. Sức mạnh của đồng bạc xanh gây áp lực lên đồng Bảng Anh, xóa sạch các mức tăng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất và quyết định giảm tốc độ bán trái phiếu chính phủ.

Ngày 20/9, đồng USD tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngắn hạn sau khi Fed cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng phát tín hiệu sẽ nới lỏng dần trong tương lai.

Tuần vừa qua cho thấy, đồng USD đang trong giai đoạn biến động cao khi thị trường chuyển từ kỳ vọng về một Fed “siêu nới lỏng” sang nhận thức rõ hơn rằng các đợt cắt lãi sẽ được thực hiện một cách thận trọng. Đồng USD giảm mạnh trước quyết định cắt lãi, nhưng phục hồi sau đó nhờ các tín hiệu kinh tế hỗ trợ và phát ngôn “ít ôn hòa” hơn từ Fed. Các đợt cắt lãi tiếp theo vẫn được dự đoán, nhưng không với tốc độ nhanh như nhiều người mong đợi./.