Tỷ giá USD hôm nay (20/9): Thế giới phục hồi, trong nước ở mức 25.186 VND/USD

Sáng ngày 20/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.186 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,31%, hiện ở mức 97,65.

Đồng USD tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.977 VND/USD - 26.395 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM chiều mua vào tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.175 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.175 đồng 26.445 đồng Vietinbank 26.020 đồng 26.445 đồng BIDV 26.202 đồng 26.445 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.188 - 31.155 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.265 đồng 31.860 đồng Vietinbank 30.125 đồng 31.835 đồng BIDV 30.680 đồng 31.793 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.18 đồng 183.11 đồng Vietinbank 174.09 đồng 183.79 đồng BIDV 175.52 đồng 182.41 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 20/9/2025 tăng 35 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.410 - 26.510 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,65, tăng 0,31%.

Đồng USD tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngắn hạn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng phát tín hiệu sẽ nới lỏng dần trong tương lai.

Đồng Bảng Anh giảm vào thứ Sáu sau khi số liệu cho thấy các khoản vay mượn của Chính phủ Anh vượt xa dự báo chính thức, làm phức tạp thêm triển vọng tài khóa. Trong khi đó, đồng Yên tăng lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, với sự bất đồng trong hội đồng chính sách.

Bảng Anh nằm trong nhóm đồng tiền G10 có diễn biến tệ nhất, phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves khó lòng kiểm soát được ngân sách. Đồng tiền này giảm 0,6% xuống còn 1,3468 USD, trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai ngày kể từ đầu tháng 4.

Sau một phiên giao dịch nhiều biến động, đồng Yên hầu như không đổi trong ngày, ở mức 147,975 so với đồng USD./.