Ngày 25/9: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo sẽ đảo chiều giảm

Giá xăng bán lẻ trong nước hôm nay (25/9) được dự báo có thể đảo chiều giảm. Theo đó, giá xăng RON 95-III có thể giảm khoảng 400 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II có thể giảm khoảng 300 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel có thể tăng nhẹ ở mức khoảng 100 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể giảm khoảng 400 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 18/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng 230 đồng/lít, giá bán ra 19.986 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 208 đồng/lít, giá bán 20.608 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, giá bán 18.705 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, giá bán ra 18.544 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, giá bán ra 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2025 và kỳ điều hành ngày 18/9/2025 là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 82,676 USD/thùng xăng RON95; 86,712 USD/thùng dầu hỏa; 88,078 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 401,586 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S .

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 17 phiên tăng và 7 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới đạt đỉnh 3 tuần

Giá dầu lên đỉnh 3 tuần khi dự trữ Mỹ giảm bất ngờ, cùng căng thẳng Nga - Ukraine và xuất khẩu đình trệ ở Iraq, Venezuela làm dấy lo ngại nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,99 USD/thùng, tăng 2,01% (tương đương tăng 1,36 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 64,75 USD/thùng, tăng 2,08% (tương đương tăng 1,32 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá dầu tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong 3 tuần, sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm bất ngờ, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh xuất khẩu gặp vấn đề ở Iraq, Venezuela và Nga.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 607.000 thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát Reuters là tăng 235.000 thùng, nhưng lại thấp hơn nhiều so với mức giảm 3,8 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ báo cáo hôm thứ 3.

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi quân đội Ukraine tấn công hai trạm bơm dầu trong đêm ở vùng Volgograd, Nga. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố cảng Novorossiisk - đầu mối xuất khẩu dầu và ngũ cốc lớn nhất của Nga trên Biển Đen.

Ngoài ra, sự đình trệ trong việc nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan (Iraq) cùng việc Chevron hạn chế xuất khẩu từ Venezuela vì vấn đề giấy phép của Mỹ cũng khiến thị trường thêm lo ngại nguồn cung.

Hôm thứ 3, cả Brent và WTI đều tăng khi thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu từ Kurdistan tiếp tục bế tắc, khiến 230.000 thùng/ngày không thể vận chuyển qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ, dù dòng chảy đã ngưng từ tháng 3/2023.

Tuy nhiên, đến thứ 4, tám công ty dầu quốc tế hoạt động tại Kurdistan đã đạt thỏa thuận sơ bộ với chính quyền liên bang và khu vực của Iraq về việc nối lại xuất khẩu, theo thông báo từ một hiệp hội ngành. Iraq hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong OPEC (2024).

Nhìn chung, thị trường dầu toàn cầu đang đối diện với triển vọng nguồn cung ở mức cao và nhu cầu chậm lại. Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay, và tình trạng dư cung có thể mở rộng vào năm 2026./.